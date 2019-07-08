中職／兄弟號召宅宅出乃玩　限量宅宅席有女僕陪看談心

▲中信兄弟「宅宅出乃玩」主題趴。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中華職棒下半球季開打，中信兄弟本周回到台中洲際棒球場進行主場，7月13日、14日將舉辦全新主題日活動「宅宅出乃玩」，號召宅宅全員出動。

中信兄弟官方粉絲團「兄弟 Fans Club」目前正舉辦「爪爪宅霸主爭奪賽」，募集爪爪宅界中的霸主，只要你自認是死忠爪迷，擁有數不盡的爪爪收藏品，還有一顆無敵熱愛爪爪的心，請於活動貼文中留言參與初選，就有機會登上7月13日的決選擂台，和爪爪宅們一較高下，成為天下第一的「爪爪宅霸主」。

請繼續往下閱讀...

活動期間進場的宅宅們，將獲得國內美髮連鎖業的龍頭「曼都髮型」獨家贊助「消滅宅LOOK轉身變有型」折價券，現場還有「三宅一身」闖關遊戲，只要順利完成，即可領取曼都限量闖關贈品 M&U 洗護旅行組。

舞台活動舉辦Passion Sisters見面會，女孩們將著全新制服登場亮相，讓宅宅有機會近距離互動。

本次活動嘉賓7月13日邀請到以職業電競賽評、遊戲實況主起家，在Youtube擁有百萬訂閱量的專業宅男「Joeman」，讓大家一睹宅宅界中的人生勝利組。7月14日則是由外型甜美、多才多藝的超人氣實況女神「阿樂」來到現場。

另外，中信兄弟與台中「時刻動漫餐廳」跨界合作，獨家推出每日限量100名的「宅宅席」，內容包含宅宅出乃玩球賽門票、宅宅歡樂餐，還有可愛女僕們的專屬服務，陪你看球談心，享受棒球比賽的歡樂。女僕們會在賽前舞台與局間帶來精彩表演。

▲中信兄弟「宅宅出乃玩」主題趴，13日開球貴賓Joeman。（圖／中信兄弟提供）