從那瑪夏到日本高校野球留學　江石右欣賞坂本勇人

▲頂新和德基金會贊助江石右赴日高中留學。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

頂新集團贊助3位國中畢業生球員到日本石川縣金城學園遊學館留學，橋頭國中畢業的江石右要從家鄉那瑪夏出發，到日本展開高中棒球生涯，他最欣賞的球員是讀賣巨人內野手坂本勇人。

江石右少棒時期曾參加小馬聯盟世界冠軍，近兩年也有參加國手選拔賽高雄市代表隊，累積豐富的經驗，紅襪林子偉跟他同樣來自那瑪夏鄉，不過他對日本情有獨鍾，選擇赴日「野球留學」。

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江石右透露，「到日本打球，出去外面闖一闖，看外面的世界，是我升國中後的夢想，他們的日本練球方式細膩，注重球員的基本功。」國中時期透過扶輪盃、泛太平洋盃，都有與日本球隊的經驗，他透露，「感覺他們喊聲很有精神，接球很確實。」江石右欣賞的球員是讀賣巨人內野手坂本勇人，「因為他的領導能力很好，隊長也有做好自己的本份。」

江石右的母親透露他從幼稚園就開始喜歡棒球，她致詞時表示，「感謝頂新集團，讓他有很好的環境學習，從部落出去，就要抱著不要回來的心態，要認真練球，不要辜負大家的期待，忘記背後，努力向前。」

透過「台日野球留學支援」去年推動的追夢工程計畫，經過不同階段測試選出符合野球留學資格的球員，到金城學園遊學館棒球隊接受訓練，2002年曾闖進「夏季甲子園」的舞台，曾培育廣島鈴木將光等職棒球員。「台日野球留學支援」晁松徽過去也是到日本唸高中，他希望球員不只把甲子園與日職作為目標，要成為文武雙全的球員。

▲頂新和德基金會贊助江石右（左一）、陳政逸（右二）及高翊瑋（右一）赴日高中留學。（圖／記者楊舒帆攝）