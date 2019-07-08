運動雲

>

從那瑪夏到日本高校野球留學　江石右欣賞坂本勇人

ETtoday運動雲

▲頂新和德基金會贊助江石右赴日高中留學。（圖／記者楊舒帆攝）

▲頂新和德基金會贊助江石右赴日高中留學。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

頂新集團贊助3位國中畢業生球員到日本石川縣金城學園遊學館留學，橋頭國中畢業的江石右要從家鄉那瑪夏出發，到日本展開高中棒球生涯，他最欣賞的球員是讀賣巨人內野手坂本勇人。

江石右少棒時期曾參加小馬聯盟世界冠軍，近兩年也有參加國手選拔賽高雄市代表隊，累積豐富的經驗，紅襪林子偉跟他同樣來自那瑪夏鄉，不過他對日本情有獨鍾，選擇赴日「野球留學」。

請繼續往下閱讀...

江石右透露，「到日本打球，出去外面闖一闖，看外面的世界，是我升國中後的夢想，他們的日本練球方式細膩，注重球員的基本功。」國中時期透過扶輪盃、泛太平洋盃，都有與日本球隊的經驗，他透露，「感覺他們喊聲很有精神，接球很確實。」江石右欣賞的球員是讀賣巨人內野手坂本勇人，「因為他的領導能力很好，隊長也有做好自己的本份。」

江石右的母親透露他從幼稚園就開始喜歡棒球，她致詞時表示，「感謝頂新集團，讓他有很好的環境學習，從部落出去，就要抱著不要回來的心態，要認真練球，不要辜負大家的期待，忘記背後，努力向前。」

透過「台日野球留學支援」去年推動的追夢工程計畫，經過不同階段測試選出符合野球留學資格的球員，到金城學園遊學館棒球隊接受訓練，2002年曾闖進「夏季甲子園」的舞台，曾培育廣島鈴木將光等職棒球員。「台日野球留學支援」晁松徽過去也是到日本唸高中，他希望球員不只把甲子園與日職作為目標，要成為文武雙全的球員。

▲頂新和德基金會贊助江石右、高翊瑋、陳政逸赴日高中留學。（圖／記者楊舒帆攝）

▲頂新和德基金會贊助江石右（左一）、陳政逸（右二）及高翊瑋（右一）赴日高中留學。（圖／記者楊舒帆攝）

關鍵字： 坂本勇人江石右野球留學
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

熱門新聞

中職／味全龍神速搞定合約　狀元劉基鴻身價直逼阿甘

美媒分析林書豪潛在球隊　續留暴龍或湖人詹皇幫手

世大運／李智凱、唐嘉鴻雙金入袋　中華截至7日獲4金5銀3銅

衛斯布魯克已和球隊提出交易　雷霆準備結束11年情

衛少再次聯手哈登？火箭想追他但難找第3方　保羅未必會成籌碼

影／追平紀錄得分遭觸殺在本壘　彭政閔：對方贏在細節

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融打到外野　6上右外野飛球出局

2里拉德拒抱團！稱球星互招募是常態

3味全龍817斗六開訓　目標37人全到齊

4世大運／王星皓混合式世界水準

5台塑網球選手燃星計畫第9年

熱門新聞

1味全神速定　劉基鴻身價直逼阿甘

2美媒分析豪哥新隊留暴龍或去湖人

3世大運中華4金5銀3銅

4衛斯布魯克已和雷霆提出交易

5衛少聯手哈登？火箭想追但難找第3方

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

買嘉儀致勝安MVP　獅4比2勝悍將

高雄商家反韓70元煎餅怒漲1千　韓粉見罷免活動爆嗆：小孩懂什麼

高雄人是否支持韓國瑜選總統？ 回答想好久...真實心聲超爆笑XD

每盤1200！現刨「松露蛋炒飯」 日本人一嚐大讚：全台最好吃！

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

痛失勇警...百人齊聚嘉義車站獻花　台北101點燈悼念「謝謝您們的愛」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366