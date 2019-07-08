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阿隆索30轟、68打點　打破國聯新人明星賽前紀錄

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▲大都會菜鳥一壘手阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

▲大都會菜鳥阿隆索（Pete Alonso）。（圖／達志影像／美聯社）

記者歐建智／綜合報導

大都會新人阿隆索（Pete Alonso）在全壘打大賽前一天，8日（台北時間）轟出本季第30支全壘打，成為史上第3位在明星賽前有30轟的菜鳥新人。

阿隆索在對費城的人的比賽，6局下轟出2分砲，繼馬怪爾（Mark McGwire）、「法官」喬志（Aaron Judge）之後，第3位在明星賽30轟的新人。

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不僅如此，阿隆索的2分砲讓他在本季累積68打點，打破國聯新人在明星賽前最多打點紀錄，超越普侯斯（Albert Pujols）2001年在紅雀締造的66分打點國聯紀錄，大聯盟紀錄是紅襪德羅珀（Walt Dropo）在1950年創下的83打點。

阿隆索明星賽前30轟、68打點都打破國聯新人紀錄，大都會史上第2位在明星賽前30轟球員，之前是1976年金曼（Dave Kingman）也是明星賽前30轟。阿隆索接下來要挑戰單季41轟隊史紀錄。

此外，今年大聯盟有明星賽前耶利奇（Christian Yelich）31轟、貝林格（Cody Bellinger）與阿隆索都是30轟，是1998年馬怪爾、小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、索沙（Sammy Sosa）和范恩（Greg Vaughn）之後後，再次星賽前有3人以上打出30支全壘打。

關鍵字： 阿隆索
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