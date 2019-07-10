游擊守備評價高　鄭宗哲38萬美元體檢通過加盟海盜

▲普門鄭宗哲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

普門中學游擊手鄭宗哲赴美完成簽約，10日（台灣時間）體檢通過正式加盟海盜隊，成為普門出身的第1位旅外球員，即將踏上他的旅美夢想之途。

鄭宗哲國小時曾參加田徑隊，速度是強項，從高雄市九如國小畢業後，為了打棒球而就讀屏東縣鶴聲國中。由於起步較晚，鄭宗哲假日會跟學長去附近國小加練，大概到國一下學期就開始對自己的守備有信心。

請繼續往下閱讀...

在鶴聲國中時期，鄭宗哲就展現高難度的守備動作，教練馮文龍也認為他是高水準的內野手，升上普門中學後，在前職棒內野手邱俊文指導下更成熟，攻守能力都提升，而在畢業後獲得海盜隊青睞。

其實原本各隊給鄭宗哲價碼並不高，直到玉山盃之後有兩支球隊開價到30萬美元，鄭宗哲最後以簽約金38萬美元（約新台幣1185萬元）及6萬美元（約新台幣186萬元）學費補助的條件加盟海盜，成為近10年來繼潘志芳、林子偉、張育成、何紹彬後旅美的內野手，日前傳出加盟響尾蛇的陳聖平則是尚未完成體檢程序。

▲鄭宗哲。（圖／記者王真魚攝）

海盜隊亞太區球探江睿彥表示，「鄭宗哲具備大聯盟水準守備，打擊也有一定水準，能幫助球隊作戰跟贏球，場上永遠百分百活力，不論什麼情況都是全力以赴，未來當然希望他能站穩先發游擊角色。」

鄭宗哲說，「海盜最積極，讓我想跟他們簽約，他們告訴我，未來會用心栽培我。我期待從小的夢想即將實現，踏上『美國』這塊土地打球，與來自世界各國的球員競爭、學習切磋，在這麼好的環境打球，除了興奮和期待之外，沒有辦法再形容這種感覺了。」

孝順的鄭宗哲帶著培育他長大的媽媽一起到美國完成簽約，見證棒球生涯重要的一刻，鄭宗哲說，「我很感謝父母從小到大，無私的付出與栽培，也謝謝球探及經紀公司的幫忙，最重要的是海盜對我的肯定，然後從小到大指導過我的教練，還有支持著我的朋友，所有幫助我及阻擋我的人，因為有你們才能塑造出我。」

在旅美前，鄭宗哲還有業餘最終戰的U18世界盃，在青棒培訓藍白對抗賽時，投手群都指出他是最難解決的打者，教練團則說有他在就有贏球希望，返台後他也將投入集訓，可望成為中華隊重要的攻守要角。

▲2015年台北國際城市青少棒賽，鶴聲的游擊手陳宏宇(左)與二壘手鄭宗哲(右)。（圖／記者楊舒帆攝）