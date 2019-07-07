運動雲

>

美媒分析林書豪潛在球隊　續留暴龍或湖人詹皇幫手

ETtoday運動雲

▲▼林書豪。（圖／路透社）

▲林書豪有可能去湖人與詹皇聯手？（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟至今已經7天，許多球隊都已經完成補強，不過至今林書豪仍未有球隊簽下，不過這與他被教練冰凍有很大關聯，美媒《Bleacher Report》就分析了林書豪的潛在新隊，更提到了三分能力會是各隊簽下林書豪的關鍵。

林書豪上季被老鷹交易到暴龍，雖然曾短暫的擔任球隊先發控衛，但因為表現不達預期，原先的范弗利特又傷癒歸隊，導致林書豪逐漸邊緣化，到了季後賽更直接調出輪換陣容，整個季後賽只打了8場，並且都為垃圾時間，讓今年成為自由球員的林書豪身價大跌。

請繼續往下閱讀...

不過《Bleacher Report》分析，林書豪在被老鷹買斷之前，他的表現都有一定的水準，其中在中距離跳投命中率高達46.8％，罰球命中率更高達82.5％，不過在三分能力卻是較為不足的，上季僅有29.4％的三分命中率，但現在各隊的後衛球員都需具備外圍投射能力，這也是球隊簽約球員的關鍵，而林書豪已經進行了許多三分訓練，下季命中率應能夠接近聯盟平均值。

▲暴龍林書豪、雷納德、小賈索；籃網羅素。（圖／CFP）

▲留在暴龍是林書豪最佳選擇。（圖／CFP）

根據《Bleacher Report》指出，林書豪最適合的球隊就是續留暴龍，確實因為在雷納德(Kawhi Leonard)走後，格林(Danny Green)也走人，後場戰力嚴重告急，林書豪若留下也沒有體系適應的問題，甚至有機會打出好表現；另外還有湖人也是林書豪可能去處，目前湖人只剩不多的薪資空間可以運用，林書豪仍是低薪合約的優良操作對象，同時林書豪的控場能力，以及適時的在外圍給火力支援，對於湖人來說是不錯選擇。

最後一支適合林書豪的隊伍則是溜馬，在今年印第安那軍團當家射手波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)轉戰爵士，雖然溜馬也補進了布洛格登(Malcolm Brogdon)，但因為歐拉迪波(Victor Oladipo)目前也還未歸隊，後場戰力仍然不足，林書豪若到了溜馬，可以充分發揮自身經驗來指揮全隊，加上溜馬長人透納(Myles Turner)非常適合與林書豪打擋拆，這也是被列入考量的原因之一。

▲暴龍林書豪。（圖／CFP）

▲林書豪。（圖／CFP）

關鍵字： NBA林書豪暴龍湖人溜馬
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

衛斯布魯克已和球隊提出交易　雷霆準備結束11年情

湖人痛失雷納德！　2年3000萬火速簽格林完成兩筆續約

湖人1年350萬美元簽下表弟卡森斯　2年約續留朗多

中職／首打席敲出安打！彭政閔生涯2000安達陣

日職／王柏融本季第70安貢獻打點　助火腿2比0領先樂天

快訊／快艇超猛簽約+交易　雷納德與喬治夢幻合體

讀者回應

﻿

最新新聞

1林承飛2分砲追平比數　8局桃猿2：2統一

2高國輝代打2分砲　6局富邦8：4象

310M空氣手槍　余艾玟名列第6

4驚險高空鋼索秀　大風差點斷表演

5龜山5場61分　MLB CUP二連霸

熱門新聞

1衛斯布魯克已和雷霆提出交易

2湖人痛失雷納德！2年3000萬速簽格林

3湖人1年350萬美元簽下卡森斯

4首打席安打！彭政閔生涯2000安達陣

5王柏融本季第70支安打貢獻打點

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

【人物專訪】追夢人蔡易廷 明年3度叩關中職

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

桃園市市長鄭文燦談Lamigo轉賣

全台蝦場都禁用「絲襪釣蝦法」！達人親自實測20年密技破解傳說

暖男哥哥跆拳道受傷..妹妹爆哭　「一把擁入懷」Man度破表！

必學！5種超輕鬆切芒果妙招 只要1根牙籤就能快速剝皮

瓶蓋挑戰花招百出！　甄子丹矇眼.謝霆鋒一次踢兩個

館長譙林志成放鳥「像龜孫子！」　擂台直播開罵：再給你18小時準備
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366