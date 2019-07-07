美媒分析林書豪潛在球隊　續留暴龍或湖人詹皇幫手

▲林書豪有可能去湖人與詹皇聯手？（圖／路透社）



記者張曜麟／綜合報導

自由市場開啟至今已經7天，許多球隊都已經完成補強，不過至今林書豪仍未有球隊簽下，不過這與他被教練冰凍有很大關聯，美媒《Bleacher Report》就分析了林書豪的潛在新隊，更提到了三分能力會是各隊簽下林書豪的關鍵。

林書豪上季被老鷹交易到暴龍，雖然曾短暫的擔任球隊先發控衛，但因為表現不達預期，原先的范弗利特又傷癒歸隊，導致林書豪逐漸邊緣化，到了季後賽更直接調出輪換陣容，整個季後賽只打了8場，並且都為垃圾時間，讓今年成為自由球員的林書豪身價大跌。

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不過《Bleacher Report》分析，林書豪在被老鷹買斷之前，他的表現都有一定的水準，其中在中距離跳投命中率高達46.8％，罰球命中率更高達82.5％，不過在三分能力卻是較為不足的，上季僅有29.4％的三分命中率，但現在各隊的後衛球員都需具備外圍投射能力，這也是球隊簽約球員的關鍵，而林書豪已經進行了許多三分訓練，下季命中率應能夠接近聯盟平均值。

▲留在暴龍是林書豪最佳選擇。（圖／CFP）



根據《Bleacher Report》指出，林書豪最適合的球隊就是續留暴龍，確實因為在雷納德(Kawhi Leonard)走後，格林(Danny Green)也走人，後場戰力嚴重告急，林書豪若留下也沒有體系適應的問題，甚至有機會打出好表現；另外還有湖人也是林書豪可能去處，目前湖人只剩不多的薪資空間可以運用，林書豪仍是低薪合約的優良操作對象，同時林書豪的控場能力，以及適時的在外圍給火力支援，對於湖人來說是不錯選擇。

最後一支適合林書豪的隊伍則是溜馬，在今年印第安那軍團當家射手波格丹維奇(Bojan Bogdanovic)轉戰爵士，雖然溜馬也補進了布洛格登(Malcolm Brogdon)，但因為歐拉迪波(Victor Oladipo)目前也還未歸隊，後場戰力仍然不足，林書豪若到了溜馬，可以充分發揮自身經驗來指揮全隊，加上溜馬長人透納(Myles Turner)非常適合與林書豪打擋拆，這也是被列入考量的原因之一。

▲林書豪。（圖／CFP）