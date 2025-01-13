台鋼最大驚喜！王博玄月薪翻倍破20萬　獲經典賽資格賽徵詢

▲王博玄。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／高雄報導

台鋼雄鷹隊去年的最大驚喜王博玄，從第25指名到新人王票選第2，用優異表現為自己加薪超過100%，月薪從9萬元突破20萬元大關。他也獲得經典賽資格賽徵詢，表態很有意願參戰。

王博玄的棒球生涯並非一帆風順，2020年選秀落選後，直到2022年第21輪才以第25指名身分加入台鋼。然而，他在生涯首個一軍球季就繳出亮眼成績，出賽108場猛敲106支安打，另有14次盜壘成功，打擊率高達2成83，成為球隊不可或缺的戰力。

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談到去年印象最深刻的比賽，王博玄點出9月26日對中信兄弟之戰的精彩防守，「一壘牽制抓到宋晟睿那一次，以前三級棒球都有練習過，沒想到真的發生。」當時宋晟睿在一壘，投手傳球牽制，王博玄接球後眼神緊盯著跑者，抓到離壘過遠的宋晟睿。

對於守備表現，王博玄認為還有進步空間，「過去發生失誤時，起初很在意外界眼光，後續也盡量告訴自己，還是要往前看。」他特別感謝教練團的指導，讓他能夠在一軍站穩腳步。

從平鎮高中畢業後選擇先升學，與同期同學江坤宇、林靖凱等人直接進入職棒的路徑不同。對此，王博玄保持正向心態，「他們天份各方面都比我更好，他們是我的目標，但真正對手只有一個，就是自己。」

展望新賽季，王博玄希望能延續去年的百安表現，並在長打和守備方面更上一層樓。而在即將到來的經典賽資格賽中，他也表達了為國效力的意願，「能為中華隊是大家的夢想」，展現出積極進取的企圖心。