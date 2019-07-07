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亞青年籃網球賽中華隊第7　並獲亞洲總會重要職務

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▲▼中華亞青籃網球隊 。（圖／籃網球協會提供）

中華亞青籃網球隊 。（圖／籃網球協會提供）

體育中心／綜合報導 

在日本茨城縣鹿島舉行的2019年亞洲青年籃網球錦標賽經過9天競賽後，今（7）日完成決賽後落幕，中華隊今天以67比16大勝亞青賽新手隊伍尼泊爾而名列第7，尼泊爾居第8。

本屆亞青賽共有11隊參賽，由日本籃網球協會主辦，選在明年東京運足球賽競賽場地之一的茨城縣鹿島舉行，頗有為東京奧運進行城市動員測試的意味。日本隊做為東道主，雖然實力尚不足以威脅各隊，但展現的友誼與熱情則讓各國賓至如歸，也是一次成功的運動外交。

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最後名次分別是：冠軍－馬來西亞、亞軍－新加坡、季軍－斯里蘭卡、第4名－香港、第5名－泰國、第6名－汶萊、第7名－中華隊、第8名－尼泊爾、第9名－印度、第10名－日本、第11名－韓國。

亞洲籃網球總會並於7月5日大會休兵日召開2019年年會，今年最重要議題是改選亞洲總會會長、副會長、秘書長及財務長，泰國籃網球總會會長Datin Swri Narumon Siriwat以帶領籃網球進入2021年亞洲室內運動會為訴求，成功贏得各國支持而當選新任亞洲籃網球總會會長，中華民國籃網球協會秘書長陳薇婷則當選新任財務長，這是中華民國籃網球總會自2005年加入亞洲籃網球總會後，首次進入亞洲總會的決策層級，也是一個未來發展的新里程碑。

中華隊此次在亞青賽，首役以22比19小勝日本，接著以20比53負於香港，對印度一役因印度未趕到而不戰勝，再以34比36小負汶萊，預賽最後一役以11比90負於強敵馬來西亞，而以分組第4進入複賽，但以31比45小負於泰國，而於今天進入5至8名決賽與尼泊爾爭第7名，中華隊女將表現應有實力，一路領先尼泊爾而在終場以67比16獲勝，保住第7名席次。

▲▼中華亞青籃網球隊 。（圖／籃網球協會提供）

關鍵字： 籃網球
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