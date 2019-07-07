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找國民談蘭登續約　波拉斯開價奧圖維MVP級1.63億合約

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▲國民蘭登（Anthony Rendon），2017首輪G2開轟。（圖／達志影像／美聯社）

▲國民有意續約強棒三壘手蘭登。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

國民強棒三壘手蘭登（Anthony Rendon）連續兩年繳出MVP級的身手，今年成績依舊亮眼。根據《MASN》記者祖克曼（Mark Zuckerman）報導，合約即將於季後到期的他，已經與國民隊談論延長合約。

蘭登雖然生涯曾未拿過MVP、銀棒獎，但成績表現有目共睹，連續兩年打擊率破3成、長打率高過5成。今年球季73場出賽，打擊三圍.304/.389/.615，擊出20轟、60分打點，生涯首度入選明星賽。

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據報導中指出，經紀人波拉斯（Scott Boras）已經和國民隊高層談論延長合約，而過去幾個月，國民就有意續留這位明星三壘手，不過因為先前勝率處在5成上下，讓外界猜測球團可能將蘭登作為交易籌碼，如今國民重燃季後賽希望，雙方有望繼續攜手合作。

受到自由市場寒冬影響，波拉斯在今年初就曾找國民談論蘭登的延長合約，知名記者羅森索爾（Ken Rosenthal）透露，當時波拉斯開出2017年美聯MVP奧圖維（Jose Altuve）相同的7年1.635億美元續約條件。

波拉斯與國民高層關係要好，先後幫助薛茲爾（Max Sherzer）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）在國民爭取到超級大合約，他也期待幫蘭登爭取最優渥價碼。而國民總管瑞佐（Mike Rizzo）也表示續約蘭登是球隊當前的重要目標。

關鍵字： 國民蘭登波拉斯
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