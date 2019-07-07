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衛斯布魯克已和球隊提出交易　雷霆準備結束11年情

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▲拓荒者里拉德、雷霆衛斯布魯克。（圖／達志影像／美聯社）

▲衛斯布魯克已經和雷霆在討論交易自己。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

雷霆當家球星喬治(Paul George)在6日與雷納德(Kawhi Leonard)攜手回家鄉快艇打球，讓雷霆又只剩下衛斯布魯克(Russell Westbrook)一人，雙方的合作似乎也到了盡頭，根據「沃神」沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，目前衛斯布魯克已經在跟雷霆商討交易自己，意謂著奧克拉荷馬也開始著手重建。

喬治加盟快艇後，雷霆的競爭力大幅降低，他們從快艇手中得到5個未來的選秀籤，也讓雷霆球團在思考著重建，根據「沃神」報導，現在衛斯布魯克的經紀人已經在和雷霆討論著職業生涯的下一步，包括在今夏交易的可能性。

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雷霆與「衛少」雙方已經合作了11年，但奧克拉荷馬軍團卻都沒有太多進展，最好的成績就是在2012年闖入總冠軍戰，但仍以1比4敗給熱火，隨著杜蘭特(Kevin Durant))出走、喬治加入，雷霆雖然仍是季後賽球隊，但戰績卻都無法再次突破，已經連3年止步季後賽首輪，雷霆高層的耐心彷彿也到達極限，目前雷霆有著未來多個選秀，現在也是著手重建的好時機。

衛斯布魯克目前還剩下4年1.7億美元的合約，雖然上季他繳出22.9分、11.1籃板、10.7助攻的場均大三元數據，甚至已經連3季都場均大三元。但由於他的打法屬於直直殺入禁區對抗，鮮少在外圍攻擊，屆時合約到期已經34歲，隨著年齡增長，體能勢必會下滑，這種打法也無法保持高效，目前仍無球隊敢接下衛斯布魯克的頂級合約；若接下來「衛少」被交易，將會是雷霆搬到奧克拉荷馬之後第一次徹底重建。

▲雷霆衛斯布魯克。（圖／路透社）

▲若衛斯布魯克被交易，雷霆將正式進入重建。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA雷霆衛斯布魯克
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