狂！薛茲爾先發7連勝數據太鬼神　還跑出生涯第2盜

▲國民王牌薛茲爾先發7連勝。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）再次投出精彩一役，7日先發出戰皇家隊，主投7局無失分狂飆11次三振，連續5場送出雙位數三振。在打擊方面也有貢獻，他不僅擊出安打，還跑出生涯第2次盜壘成功，幫助國民以6比0擊敗皇家。

今天國民隊球員穿上前身博覽會隊的復古球衣出賽，薛茲爾在4局下從史帕克曼（Glenn Sparkman）手中敲出安打，隨後發動盜壘成功跑上二壘，跑出生涯第2盜，引來全場球迷起立歡呼。

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Professional Baserunner Max Scherzer records his 2nd career stolen base.#Scherzday // #OnePursuit pic.twitter.com/AzooPsg83n — Washington Nationals (@Nationals) July 6, 2019

此戰薛茲爾完全壓制皇家隊打線，全場只被敲4支零星安打，投出11次三振。自5月22日以來，至今先發64局送出多達94次三振，僅出現9次保送，防禦率是誇張的0.84。下一戰他將挑戰連6場丟出雙位數三振，追平自己生涯最長紀錄。

薛茲爾6月先發出賽6場全部奪勝，加上今日比賽拿下本季第9勝，目前已經7連勝，並且連續14場繳出優質先發，成為隊史繼1997年「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）後的第一人。

薛茲爾目前以181次三振穩居大聯盟三振王，值得一提的是，他是大聯盟史上第3位在明星賽前達到180K的投手，齊名巨怪蘭迪強森（Randy Johnson）和三振王萊恩（Nolan Ryan），有望連續2季挑戰單季300K紀錄。