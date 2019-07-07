世大運／王星皓奪台灣游泳歷史首牌　目標400混達奧運A標再創第一人

▲2019年拿坡里世大運，王星皓200公尺混合式銅牌。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

王星皓在游泳第3天賽程，200公尺混合式以1分59秒87刷新全國紀錄奪銅，摘下台灣歷史首面獎牌。中華泳隊教練王耀偉表示，王星皓從預賽到決賽不段修正細節，這次蝶式、蛙式速度都有提升，若身體狀況允許，期待最後一天的400公尺混合式，成為台灣歷史首位達奧運A標選手，並且再拿一牌。

台體大超新星王星皓，昨天200公尺混合式準決賽以2分00秒55，刷新6月中自己在全國分齡賽的全國紀錄，分組第4名、總排名第7晉級，寫下台灣游泳世大運歷史第5次闖決賽紀錄，加上2017年台北世大運4x200公尺自由式接力的經驗，王星皓也是台灣第一位連續2屆世大運皆游進決賽的游泳選手。

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7日凌晨的決賽，王星皓前50公尺蝶式率先觸牆，雖然在比較不擅長的仰式落到後段班，所幸蛙式急起直追，最終後50公尺自由式衝刺，擠下竹內智哉以1分59秒87奪銅，奪得台灣游泳歷史首牌，差距奧運A標1分59秒67僅剩0.2秒。金牌得主為日本的溝畑樹蘭1分58秒88，銀牌英國選手萊切費爾德（Joe Litchfield）1分59秒28。

「王星皓是個非常聰明的孩子，能夠很快的在每次的比賽中作出調整，」王星皓的父親，同時也是中華泳隊帶隊教練王耀偉說道，「半決賽就已經非常接近原本預設的2分00秒20，有留意他在觸牆前的滑行還有進步空間，決賽前特別跟他叮嚀，他馬上就能做出應變，蝶式、蛙式兩項都比半決賽快了將近0.5秒，來彌補仰式的不足，才能夠得牌。」

王耀偉表示，王星皓在4月的國家隊中國移地訓練大理高原訓練中，就展現不錯的狀態，但回來台灣的第一場賽事全大運，因為心態還沒到位導致發揮不理想，到了5月底日本公開賽400公尺混合式有所突破之後，開始找回自信，加上全國分齡賽打破2項全國紀錄，信心越來越充足，現在不論身體狀態還是心理狀態都在一個高峰。

此次王星皓的目標是400公尺混合式達奧運A標，這是過去台灣歷史上沒有一位游泳選手能到達的目標，他去年在香港公開賽游出4分15秒86的成績，距離A標僅有0.02秒。王耀偉評估，王星皓今天的狀態是有機會在最後一天賽程，10日的400混達標，但一切還要看身體狀況而定，在經過多次全力衝刺的比賽，希望他明天不會感到全身酸痛無比。