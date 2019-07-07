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世大運／王星皓200混奪銅台灣游泳歷史首牌　再刷新全國紀錄

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▲2019年拿坡里世大運，200公尺混合式，王星皓 。（圖／大專體總提供）

▲2019年拿坡里世大運，王星皓出賽200公尺混合式。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

台體大超新星王星皓在昨天的200公尺混合式準決賽，以2分00秒55刷新自己的全國紀錄，並且以總成績第7名晉級，成為歷史第5組站上世大運決賽跳台的台灣選手。最終7日凌晨決賽，以1分59秒87再次改寫全國紀錄奪銅，拿下台灣游泳世大運首面獎牌。

王星皓在6月中的全國分齡賽200公尺混合式，以2分01秒25刷新安廷耀所保持的2分01秒34全國紀錄，成為台灣200、400公尺混合式以及400公尺自由式，3項全國紀錄保持人。

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今年世大運王星皓在第2天賽程出賽200公尺混合式項目，預賽以2分01秒61總排名第12的佳績晉級。並在準決賽飆出2分00秒55的新全國紀錄，以分組第4、總成績第7名闖進台灣時間7日凌晨的決賽。而他在2017年台北世大運4x200公尺自由式接力項目，也與安廷耀、王郁濂、黃硯歆一同游出決賽第8名的成績。

決賽，王星皓前50公尺蝶式率先觸牆，雖然在比較不擅長的仰式落到後段班，所幸蛙式急起直追，最終後50公尺自由式衝刺，擠下竹內智哉以1分59秒87奪銅，成為歷史第一位站上世大運頒獎台的台灣游泳選手，距離奧運A標1分59秒67又更近了。金牌得主為日本的溝畑樹蘭1分58秒88，銀牌英國選手萊切費爾德（Joe Litchfield）1分59秒28。

本屆之前台灣泳將一共只有3組人馬游進決賽，今年第1天賽程黃渼茜於女子50公尺蝶式項目，寫下台灣游泳歷史第一位女子選手個人項目晉級決賽紀錄，最終以決賽第7名的成績，追平2001年4x100公尺女子混合式接力隊、2009年許志傑200公尺蝶式的過去台灣最佳紀錄。

關鍵字： 王星皓台體大游泳拿坡里世大運
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