中職／代打致勝逆轉安　高孝儀：「運氣不錯！球穿過防線」

▲高孝儀代打敲出致勝安打。（圖／記者黃克翔攝）



記者黃詩崴／新莊報導

富邦6日主場迎戰兄弟。前6局兄弟以1比0領先富邦，7下富邦進佔滿壘換上代打高孝儀，一上場選第一球進攻，敲出左外野邊線二壘安打帶有致勝的2分打點，這也是富邦下半季連續2場以1分逆轉兄弟。賽後高孝儀表示，「有猜到王鴻程會投伸卡球，原本想打飛球，好險運氣不錯球穿了出去。」

富邦此役受限於兄弟先發投手紐維拉的壓制，前6局只出現1支安打沒能破蛋，7下趁著兄弟牛棚上場，開局首名打者林益全安打上壘、蔣智賢選到四壞保送，隨後林哲瑄成功犧牲觸擊，接下來陳品捷遭故意四壞形成滿壘，這時候換上代打高孝儀，他面對也是甫被換上的王鴻程，打出沿著左外野邊線二壘安打帶有2分打點逆轉戰局。

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▲高孝儀代打建功。（圖／記者張克銘攝）



賽後高孝儀談起這致勝一擊，「在上場前都已經先做好準備，知道是王鴻程有顆厲害伸卡球，滿壘一出局他應該會想讓我打滾地球，因此也是設定他的伸卡球打，順著軌跡把球擊出去，原本想說打到外野高飛犧牲打有得分就行，沒想到雖然是滾地球，但是運氣很好，球穿出去打下2分。」

▼高孝儀7下敲逆轉安打。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）