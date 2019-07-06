運動雲

>

世大運／體操再添牌！　李智凱全能奪銅

ETtoday運動雲

▲▼台北世大運體操鞍馬李智凱奪金 。（圖／大專體總提供）

▲李智凱全能摘銅。（圖／大專體總提供）

記者顏如玉／綜合報導

世大運男子體操成隊，中華隊在李智凱、唐嘉鴻和徐秉謙合力勇奪167.400分下，成功摘下銀牌，接著台灣時間6日晚間，李智凱、徐秉謙也出戰個人全能，李智凱最終以總分83.95分排名第三拿下銅牌，前兩名為日本的萱和磨及俄羅斯的斯特托維奇(Ivan Stretovich)，另外徐秉謙則以78.425排名第14。

李智凱在前一天進行男子成隊競賽，同時也是單項和全能的資格賽，他在鞍馬將招牌湯瑪仕迴旋發揮到極致，難度6.2分實施8.950分，15.150分第1晉級。

請繼續往下閱讀...

跳馬14.700分排在第2，但未出現在最終決賽名單。雙槓14.400分第5，台灣時間7日晚間將接連出戰單項決賽。地板項目因為出界而被扣扣了0.3分，以13.850分作收排第10，排在替補第1。而全能則以83.800分第3名晉級。

來到決賽，李智凱分別在地板拿下14.250分、鞍馬15.225分、吊環13.150分、跳馬14.225分、雙槓13.850分、單槓13.250分，總分83.950排名第三，第一為日本萱和磨的87.000分、第二斯特托維奇拿下84.375分
 

留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男人幫派-零距離接觸！酒店正妹色誘18招

熱門新聞

快訊／快艇超猛簽約+交易　雷納德與喬治夢幻合體

「可愛」確定下家！　雷納德離開多倫多將與快艇簽約

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

中職／LamiGirls去仙台順便探班　王柏融臉紅又驚又喜

中職／爸爸黃忠義提醒　黃紹熙：選上才是開始

中職／挑戰成功抓雙殺　洪總：原本沒把握

讀者回應

﻿

最新新聞

1世大運／李智凱體操全能摘銅

2挑戰生涯第8冠　小威輕鬆進16強

3劉宛渝、楊昆弼不定向飛靶混雙添銀

4統一桃園12連敗　劉：洋投才能壓

5李茲5連勝　感謝教練團協助

熱門新聞

1快艇超猛　雷納德與喬治夢幻合體

2雷納德確定下家將與快艇簽約

3桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

4LamiGirls探班　王柏融臉紅驚喜

5黃忠義提醒　黃紹熙：選上才開始

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

(20190623第79場延賽)20190630中華職棒－富邦悍將 vs 中信兄弟

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366