世大運／體操再添牌！　李智凱全能奪銅

▲李智凱全能摘銅。（圖／大專體總提供）



記者顏如玉／綜合報導

世大運男子體操成隊，中華隊在李智凱、唐嘉鴻和徐秉謙合力勇奪167.400分下，成功摘下銀牌，接著台灣時間6日晚間，李智凱、徐秉謙也出戰個人全能，李智凱最終以總分83.95分排名第三拿下銅牌，前兩名為日本的萱和磨及俄羅斯的斯特托維奇(Ivan Stretovich)，另外徐秉謙則以78.425排名第14。

李智凱在前一天進行男子成隊競賽，同時也是單項和全能的資格賽，他在鞍馬將招牌湯瑪仕迴旋發揮到極致，難度6.2分實施8.950分，15.150分第1晉級。

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跳馬14.700分排在第2，但未出現在最終決賽名單。雙槓14.400分第5，台灣時間7日晚間將接連出戰單項決賽。地板項目因為出界而被扣扣了0.3分，以13.850分作收排第10，排在替補第1。而全能則以83.800分第3名晉級。

來到決賽，李智凱分別在地板拿下14.250分、鞍馬15.225分、吊環13.150分、跳馬14.225分、雙槓13.850分、單槓13.250分，總分83.950排名第三，第一為日本萱和磨的87.000分、第二斯特托維奇拿下84.375分

