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中職／劉玠廷為猿打造一個家　球迷不捨：我們很愛他

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▲桃猿宣布轉賣，猿迷「媽咪」不捨。（圖／記者王真魚攝）

▲桃猿宣布轉賣，猿迷「媽咪」不捨。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

「我覺得我放不下。」從Lamigo桃猿北遷至桃園支持到現在，年已58歲的猿迷「媽咪」無法想像沒有劉家的桃猿會是什麼模樣。陪她熬過憂鬱症、找到人生出口的桃猿即將告別，媽咪捨不得，但她想告訴領隊劉玠廷，無論他選擇哪條路，「10號隊友」都會給予支持，「他不孤單，我們很愛他，好好加油。」

無論主、客場的比賽，都可以看到媽咪的身影，回想一整年泡在球場的日子，她笑說：「除了大甲媽遶境會缺席之外，主場比賽都會到，客場也會去，每年花多少錢在上面喔...噓，這是秘密，但我告訴你們，我家裡沒有便服，都是桃猿的球衣，去大甲媽遶境也是穿桃猿的衣服。」

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參加8天9夜大甲媽祖遶境，也是為了桃猿，媽咪回想，2015年總冠軍陷入1勝3敗困境，她向大甲媽許願，保佑王溢正對中信兄弟繳出好投、能夠帶領桃猿打回主場奪冠，「如果真的順利打回去、拿到冠軍，我答應大甲媽，我會跟祂一起走3年，3年過去了，我還是繼續走下去，現在就是保佑球員平安健康，其他的事順其自然。」

出身樹林的媽咪自小就是棒球迷，長大有了家庭後，因為要照顧小孩的關係，未再踏進球場，一直到2011年，桃猿自高雄北遷桃園當主場，她在孩子的建議下，再度拾起對棒球的熱愛，「那時聽到桃園有個球隊，想說來去看看，誰知道看了第一場就愛上了。」

媽咪在桃猿獲得力量、找到生活的重心，「其實父親過世時，我得了憂鬱症，兒子帶我來這裡後，加上球團後期引進猿風加油，阿誠（啦啦隊長）鼓勵我們大聲喊跳，我感覺到壓力完全釋放，每天有個發洩管道，也不再倚賴藥物治療，孩子都很開心我現在有自己喜歡的事情。」

這幾年在桃猿，媽咪不再只是球迷，也成為球團的得力助手，偶爾會擔任義工幫忙處理一些事務，對這支球隊的熱愛，她展現行動力支持，多數球迷都認得她，小朋友看到她也會開心地喊「媽咪婆婆」。

媽咪說：「我覺得劉領隊最棒的地方，就是他把這裡變成一個家，這樣說其實很害羞...洪一中如果是球員的爸爸，那我就是所有人的媽媽，這也是我的綽號叫媽咪的原因，我希望可以名正言順照顧這些孩子；扮演一個媽媽的角色，盡可能照顧他們，現在，也有很多人在照顧我。」

劉玠廷先前在記者會透露，這幾年下來，一直都有轉賣的想法，但每次看到球迷熱情的支持，總是又多了一些勇氣，「轉賣便難以說出口」。球迷都能感受到劉玠廷對這支球隊的愛，媽咪說：「只要進場，都可以看到他在巡場，他真的很有心，想要把它做得很完美，當然不可能十全十美、完全符合每個人的期待。」

知道桃猿轉賣消息，媽咪坦言心裡很難過，想起林智勝轉隊時的心情，「他離開桃猿那期間，我真的很傷心，那年是我的寒冬，得知轉賣新聞時，我的感覺跟那時差不多，很難想像沒有劉領隊的樣子。」

但她能夠理解劉玠廷所背負的壓力，媽咪苦笑：「這是我矛盾的地方，賣掉是好事，這幾年幫忙球團做了一些事，我才明白，球團真的不好經營，開門就是花錢，很多東西是球迷看不到的，可能看得到賺錢的方面，卻沒看到暗中付出了什麼，在我眼中，劉領隊其實很浪費錢，他為了提升球場硬體設備，把好不容易賺來的錢又砸進去。」

桃猿宣布轉賣後，10號隊友都很不捨，媽咪與其他球迷發起應援劉玠廷的活動，接下來每一場賽事，球迷會在7局高唱「桃猿男兒」時，高舉「6JT（劉玠廷），三連霸不能沒有你」的海報力挺。

媽咪說：「 不管他選擇留或是離開，感謝這些年對球團的照顧，他有很多不為人之心酸的地方...希望藉由這次，無論主、客場，只要每次唱桃猿男兒，我們都會為他舉牌，告訴他不孤單，我們很愛他，他要好好加油，不管選擇他哪條路，希望他全力以赴。」

▲桃猿宣布轉賣，猿迷「媽咪」不捨。（圖／記者王真魚攝）

▲桃猿球迷力挺劉玠廷。（圖／記者王真魚攝）

▲▼0706 中職統一VS桃猿-桃猿球迷。（圖／記者黃克翔攝）

▲桃猿球迷舉牌為劉玠廷應援。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： Lamigo桃猿劉玠廷10號隊友桃猿轉賣
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