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LLB青少棒／中華7日與關島爭冠　拚隊史十連霸

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▲LLB青少棒中華隊，潘詳淯（左）、王彥恩（中）、田明倫（右。（圖／中華棒協提供）

▲LLB青少棒中華隊，潘詳淯（左）、王彥恩（中）、田明倫（右。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

LLB次青少棒（Junior League）亞太區賽，中華隊四強賽以17比0扣倒紐西蘭，取得冠軍戰門票，7日將與關島爭冠。

中華隊由桃園縣新明國中代表，四強賽由分組第一的中華隊與分組第四名的紐西蘭交手，中華隊首局就給對手下馬威，田明倫安打後，連續兩保送擠成滿壘，吳靜恩安打帶回1分，廖永詮以野手選擇上壘，下一棒黃博言再選保送，然後潘詳淯清壘二壘安打送回2分，然後又是一連串保送，胡孟智補上二壘安打ㄝ吳敬恩再敲單局第2支安打，總計首局中華隊就以16人次狂攻10分奠定勝基。

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中華隊2局下再由田明倫高飛犧牲打及胡孟智安打添2分，4局下也把握機會一輪猛攻，包含2安打、3觸身球保送再追加5分，4局結束就以17比0提前迎接勝利。

中華隊派出潘詳淯選手先發，主投2局無失分，中繼投手王彥恩選手中繼1局無失分，後援投手田明倫選手後援一局無失分，3位中華小將聯手封鎖紐西蘭打線。

總教練黃湋志表示，「今天靠著3個投手封鎖紐西蘭打擊，第1局串連安打攻下10分，奠定勝負，順利在4局提前獲勝晉級冠軍戰希望明天能順利拿下冠軍，進軍世界賽。」

另一場四強賽關島與菲律賓激戰延長9局裁定勝負，由關島勝出，中華隊7日將與關島交手，中華隊預賽曾以21比0擊敗關島。

中華隊從2010年開始參加次青少棒層級的亞太區沒有一次失手，已經連9年獲得參加世界賽的亞太區代表權，中華隊將在亞太區爭取十連霸。

關鍵字： LLB青少棒中華隊
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