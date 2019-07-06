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中職／爆買主本來將與猿簽約　郭台銘：現有多家競標

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▲郭台銘。（圖／記者王真魚攝）

▲郭台銘。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

Lamigo桃猿啟動轉賣程序，國民黨內總統參選人郭台銘關心此事，6日到桃園球場看球，賽前透露居中協調為桃猿找買家的最新狀況，郭台銘說：「本來以為今天要簽約，但媒體推波助瀾之下，（桃猿）老闆現在惜售，現在有好幾家競標。」

桃猿3日對外宣布轉賣，郭台銘證實，有居中協調找尋合適買家，昨天在高雄舉辦座談會，桃猿高層也南下會面。郭台銘指出，要來桃園球場看球一事，早在一兩周前便安排好，沒想到期間得知Lamigo球團要轉賣，「他們真的是很好的球隊，真的很可惜。」

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郭台銘為桃猿找合適買家，他說：「我確實有居中協調，本來是想說今天會簽約，但媒體推波助瀾下，老闆覺得惜售，說不定會賣到更好的價錢。」買家名單是否有鴻海或是夏普，郭台銘表示：「現在還沒成交，什麼都不能透露，也不會建議他們一定要買下來，目前有好幾家在競標，期待他們賣更好。」

郭台銘強調：「不管是誰入主，希望球隊能夠繼續存在，球員不會消失、不要影響他們情緒，比賽會更精彩，我希望台灣職棒事業能夠擴大，這是好事，無論誰是新買家，都會全力支持。」

▲▼中職統一VS桃猿-吳志揚,郭台銘。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳志揚、郭台銘。（圖／記者黃克翔攝）

關鍵字： 中華職棒郭台銘中職Lamigo桃猿
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