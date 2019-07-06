相隔12年！C羅隨尤文圖斯月底對陣南韓K聯賽　90分鐘票全掃光

▲C羅將造訪南韓。（圖／路透社）

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力意甲尤文圖斯的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），確定將在27日隨隊前往南韓，和K聯賽全明星隊進行一場友誼賽。而票一開賣，最貴的40萬韓元（約新台幣1萬元）的座位，15分鐘就被掃光，可見C羅魅力。

C羅日前剛幫助葡萄牙拿下歐國聯冠軍，也是他生涯第二座國家隊冠軍，C羅曾拿過2016年歐洲盃冠軍、四次的歐冠冠軍（一次曼聯、三次在皇馬），再加上這一座歐國聯冠軍，更可說是歐洲之王。而他也將在皇馬的人氣帶到了尤文圖斯。

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▼C羅成為歐冠、歐洲盃、歐國聯三冠王 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

南韓K聯賽官方日前宣布，尤文圖斯將在7月26日和K聯賽全明星隊進行一場友誼賽，地點選在首爾世界盃體育場，至於K聯賽的明星陣容將會由球迷票選出來。日前一開放售票，40萬韓元的座位15分鐘被掃光。

全場6萬5千多個位子也在開賣後，約兩個半小時就全數售罄。而這也是C羅睽違12年之後再度造訪南韓，12年前的C羅還效力曼聯，隨隊和首爾FC進行友誼賽，最後曼聯4比0大勝。尤文圖斯則是繼1996年後再度造訪南韓，當年是和南韓國家隊進行友誼賽。

C羅日前受訪時提到，「我很開心可以再次訪問韓國，我會在對陣K聯賽明星隊時，奉獻精彩的一場比賽，來給球迷們留下一段美好的回憶。」