運動雲

>

相隔12年！C羅隨尤文圖斯月底對陣南韓K聯賽　90分鐘票全掃光

ETtoday運動雲

全球最貴、僅此一輛Bugatti花落誰家？據傳足球金童C羅才是正牌車主（圖／）路透社

▲C羅將造訪南韓。（圖／路透社）

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力意甲尤文圖斯的葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo），確定將在27日隨隊前往南韓，和K聯賽全明星隊進行一場友誼賽。而票一開賣，最貴的40萬韓元（約新台幣1萬元）的座位，15分鐘就被掃光，可見C羅魅力。

C羅日前剛幫助葡萄牙拿下歐國聯冠軍，也是他生涯第二座國家隊冠軍，C羅曾拿過2016年歐洲盃冠軍、四次的歐冠冠軍（一次曼聯、三次在皇馬），再加上這一座歐國聯冠軍，更可說是歐洲之王。而他也將在皇馬的人氣帶到了尤文圖斯。

請繼續往下閱讀...

▼C羅成為歐冠、歐洲盃、歐國聯三冠王 。（圖／達志影像／美聯社，下同）

▲▼歐國聯決賽葡萄牙擊敗荷蘭封王，C羅成為歐冠、歐洲盃、歐國聯三冠王 。（圖／達志影像／美聯社）

南韓K聯賽官方日前宣布，尤文圖斯將在7月26日和K聯賽全明星隊進行一場友誼賽，地點選在首爾世界盃體育場，至於K聯賽的明星陣容將會由球迷票選出來。日前一開放售票，40萬韓元的座位15分鐘被掃光。

全場6萬5千多個位子也在開賣後，約兩個半小時就全數售罄。而這也是C羅睽違12年之後再度造訪南韓，12年前的C羅還效力曼聯，隨隊和首爾FC進行友誼賽，最後曼聯4比0大勝。尤文圖斯則是繼1996年後再度造訪南韓，當年是和南韓國家隊進行友誼賽。

C羅日前受訪時提到，「我很開心可以再次訪問韓國，我會在對陣K聯賽明星隊時，奉獻精彩的一場比賽，來給球迷們留下一段美好的回憶。」

▲▼歐國聯決賽葡萄牙擊敗荷蘭封王，C羅成為歐冠、歐洲盃、歐國聯三冠王 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： C羅尤文圖斯南韓K聯賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

快訊／快艇超猛簽約+交易　雷納德與喬治夢幻合體

「可愛」確定下家！　雷納德離開多倫多將與快艇簽約

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

中職／爸爸黃忠義提醒　黃紹熙：選上才是開始

中職／挑戰成功抓雙殺　洪總：原本沒把握

美媒列還未簽約5位最佳控衛有林書豪　灰熊可找他協助榜眼莫蘭特？

讀者回應

﻿

最新新聞

1親拜劉玠廷　吳志揚：桃猿是資產

2王柏融終結連14打席無安打低潮

3恰恰「M1」沒先發　伯納：正常輪調

4江辰晏對決李茲　統一、桃猿先發名單

5力行王牌余家凱想成為王柏融

熱門新聞

1快艇超猛　雷納德與喬治夢幻合體

2雷納德確定下家將與快艇簽約

3桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

4黃忠義提醒　黃紹熙：選上才開始

5挑戰成功雙殺　洪總：原本沒把握

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

(20190623第79場延賽)20190630中華職棒－富邦悍將 vs 中信兄弟

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

一秒置身峇里島！宜蘭奢華Villa 露天浴室、發呆亭還有視聽室！

美女老師獻「愛的抱抱」鼓勵學生　男同學緊抱埋胸口...網：想讀書了

大S見愛28年偶像木村拓哉!　爆哭到說不出話來

海草舞秒啟動愛睏兒「跳舞開關」　皺眉爬起甩手網笑：身體很誠實

「法拉利姊」公開戶頭數字！　從百萬變這些：我還可以保命
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366