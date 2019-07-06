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中職／戀愛了！潘彥廷、高志綱、唐肇廷太帥引發暴動　

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▲潘彥廷、高志綱、唐肇廷 。（圖／統一獅提供）

▲潘彥廷、高志綱、唐肇廷 。（圖／統一獅提供）

體育中心／綜合報導

統一集團美麗事業康是美封館體驗活動「MEN GO SHINE X 男人夠帥」，前兩週週六假期，分別到高雄夢時代及逢甲商圈康是美，也分別邀請陳傑憲、唐肇廷及蘇智傑出席活動，連續兩場展現帥氣魅力，現場湧進許多球迷追星支持。

今天第三場假日活動，特別邀請統一 7-ELEVEN 獅當家顏值當道高志綱、唐肇廷及潘彥廷，在現場與各位消費者分享保健之道與男性保養的秘訣。

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「 MEN GO SHINE X 男人夠帥 」的封館體驗，活動在開始前的二小時已經在舞台前聚集不少的消費者，讓整個活動在開始前就引起不小的騷動。而活動正式開始之後，高志綱、唐肇廷及潘彥廷開場的「摸手機舞」就讓現場參與的消費者與工作人員，紛紛表示已經戀愛了。

唐肇廷表示：「因整年賽事下來，身體保健非常的重要，我也會詢問康是美專業藥師一些保養祕訣，讓我們從疲勞之中，快速的恢復體力與精神，可以迎戰下一場賽事」。而高志綱是首度在活動參與跳舞活動，對於自己的表現，高志綱表示：「跳舞真的比打球還難，很開心參加康是美體驗活動，透過專業美妝師諮詢，能夠進一步了解平常如何做好防曬資訊，也邀請球迷也可以到康是美專櫃，參加體驗活動」

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