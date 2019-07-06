費城人明星外野手暴打20歲女友　禁賽85場史上第2長

▲費城人赫雷拉違反家暴政策遭禁賽85場。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

費城人明星外野手赫雷拉（Odubel Herrera）因對女友施暴，在經過大聯盟調查後遭到禁賽，不僅今年例行賽都無法出賽，連季後賽也不能打。根據大聯盟報導，赫雷拉同意不會上訴，等於今年球季提前結束。

赫雷拉今年5月在賭場對女友施暴遭到逮捕，警方稱受害者身上有多處明顯外傷，雖然這件案子已經終結，法院宣判赫雷拉無罪，但他仍被費城人球團放入離隊名單，接著將接受禁賽處分。

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「在審查了所有證據之後，結論就是赫雷拉違反了家暴條例，今年剩下賽季他都將以無薪禁賽處分，包括2019年賽季剩餘比賽。」大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）在一份聲明中表示。

近年大聯盟發生多次球員家暴事件，聯盟官方針對家暴祭出嚴厲懲罰，目前費城人剩餘85場比賽，等於赫雷拉禁賽85場，這是大聯盟自2016年實施家暴政策以來，禁賽時間第2長的處分，僅次於托瑞斯（Jose Torres）的100場。

27歲的赫雷拉本季出賽39場，繳出.222/.288/.341打擊三圍，僅擊出1支全壘打、16分打點，他的3050萬美元合約將於2021年球季結束後到期，包括2022年1150萬美元和2023年1250萬美元的球隊選擇權。