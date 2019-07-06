中職／統一獅在桃園一勝難求　運彩開盤看好猿

▲李茲。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導

統一獅作客桃園球場交手地主Lamigo桃猿三連戰第二場賽，獅隊由左投江辰晏力求中止連敗紀錄，而桃猿隊則是由洋投李茲領銜對抗。台灣運彩開盤看好桃猿。

遊戲玩法共有讓分、不讓分、大小、單雙等四種，今日不讓分開盤，不讓分賠率統一7-ELEVEn獅2.05、Lamigo桃猿賠率1.50、讓分賠率開出Lamigo桃猿讓1.5分賠率1.95，統一7-ELEVEn獅受讓1.5分，賠率1.55、大小分開出11.5分，大分賠率1.80，小分賠率1.70、單數賠率1.50，雙數賠率2.05。

請繼續往下閱讀...

江辰晏今年成績4勝4敗，防禦率4.02，本季曾對Lamigo先發出賽4場，勝投尚未開張吞下1敗，對戰防禦率是偏高的6.16。不過上一次交手暴力猿，江辰晏繳出6局僅被敲2安，飆出8次三振，失1分非自責分的好投。想要帶領球隊止敗，除了要再現上一場的投球身手，也要小心應付曾從手中開轟的朱育賢、林泓育，以及對戰打擊率超過3成的藍寅倫、郭嚴文和林立。

李茲目前戰績6勝4敗，防禦率3.48，本季曾對統一先發出賽5場，成績1勝2敗，上一場交手主投6局僅失1分，拿下對戰首勝。李茲六月份表現相當不錯，四場先發都奪勝也讓他獲選為單月MVP，同時，李茲在桃園主場尚未嘗過敗績，下半季首場先發就在桃園，對上在桃園打得相當不順手的獅子軍，加上李茲對統一的壓制力相當不錯，被打擊率僅有0.212，猛獅打線要想突破，對戰打擊率達4成的羅國龍、陳重羽絕對是帶動攻勢不可或缺的角色。