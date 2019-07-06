重返效力8年老東家印地安人　沙胖明星賽將受表揚

▲「沙胖」沙巴西亞將於今年球季結束後退休。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟重頭戲明星賽將於10日在印地安人主場登場，已經宣布本季結束退休的洋基左投「沙胖」沙巴西亞（CC Sabathia），19年大聯盟生涯即將劃下句點。根據美媒報導，老東家印地安人要特別為他舉辦表揚儀式，讓他生涯最後留下最美好回憶。

大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）表示，「我們很高興沙巴西亞和他的家人將在克里夫蘭加入我們，這裡是他大聯盟生涯的起點，我們期待在明星賽期間表揚他生涯輝煌的成就。」

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沙巴西亞是1998年選秀會被印地安人挑中，於2001年正式登上大聯盟，在印地安人效力8年時間，一共貢獻106勝。2007年他以19勝7敗、防禦率3.21的優異成績，摘下生涯首座美聯賽揚獎。

「能夠回到熟悉的老東家接受表揚，那種感覺實在太美好，我覺得太棒了。」沙巴西亞離開老東家印地安人後，曾短暫效力釀酒人。2008年球季結束後他和洋基簽下7年1.61億美元合約。

沙巴西亞穿上「條紋球衣」的第一年，就拿下美聯冠軍戰MVP，並贏得世界大賽戴上生涯首枚冠軍戒指。在洋基效力的11年當中，繳出134勝84敗、防禦率3.75成績單，六度參與季後賽。

今年球季沙巴西亞在5月完成生涯3000次三振，接著於6月達成生涯250勝里程，讓他成為史上第14位達成至少250勝及3000次三振的巨投，難能可貴的紀錄等於是拿到進入大聯盟名人堂的門票。