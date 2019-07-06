加拿大公開賽／盧楊配台將內戰三局逆轉闖四強　麟洋八強止步

▲男雙盧敬堯、楊博涵闖四強 。（圖／翻攝自楊博涵/Yang Po Han臉書粉專）

記者謝孟儒／綜合報導

世界羽聯（BWF）超級100賽加拿大公開賽6日進行各項八強賽事，多組台將都有參賽，包括男單王子維、男雙組合李洋／王齊麟、盧敬堯／楊博涵、李哲輝／楊博軒都闖進八強，稍早盧敬堯／楊博涵三局擊敗李哲輝／楊博軒，順利挺進4強賽。

加拿大公開賽有多組台將都有參賽，男雙部分，大會第一種子的廖敏竣／蘇敬恒在16強爆冷不敵日本組合，無緣8強；李哲輝／楊博軒16強直落二擊敗南韓組合李龍大／柳延星，挺進8強；大會第四種子的盧敬堯／楊博涵則是在16強擊敗南韓組合姜敏赫／金載煥，收下8強門票。

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身為大會第二種子的李洋／王齊麟一路擊敗英格蘭加拿大聯軍、英格蘭組合挺進8強，遭遇剛來台參與婕斯盃的丹麥組合鮑伊(Mathias Boe)／彼得森（Mads Conrad Peterson），可惜遭到對手直落二（15：21、19：21），無緣晉級4強。

今天的8強賽中，盧敬堯／楊博涵和李哲輝／楊博軒上演台將內戰，最後雙方大戰三局後，盧楊配以2比1（11：21、21：18、21：14 ）逆轉勝，晉級4強後將要遇上鮑伊／彼得森，力拼冠軍戰門票。