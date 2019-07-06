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江少慶先發奪勝飆速154公里　張育成攻守相挺敲雙安

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▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

▲江少慶。（圖／截自Columbus Clippers官網）

記者楊舒帆／綜合報導

印地安人3A6日（台灣時間）對戰紅人3A，江少慶先發5.2局失2分好投，張育成先發守二壘排第2棒攻守俱佳相挺，率隊拿下勝利。

江少慶掛帥先發，首局首打席被克魯克（Narciso Crook）轟出全壘打，又被柯隆（Christian Colon）敲二壘安打，不過隨後馬上回穩，連飆3K。

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江少慶2局上投出保送，張育成秀美技雙殺形成3上3下，3局上兩出局後投出保送又被敲二壘安打，形成二、三壘有跑者，這時再飆關鍵三振解危，4局上率先被敲安打，還好連續解決3人。

江少慶5局上先被敲出安打，接著面對首打席開轟的克魯克，飆出96英里（約154公里）速球將他三振，也順利度過此局，6局上取得2出局後，被敲全壘打及二壘安打才退場。

印地安人打線發威，全場敲9支安打，包括張育成4局下平手時率先敲出安打帶動攻勢，這是一支右外野接近全壘打牆落地的強勁平飛安打，靠著隊友安打跑回超前分，7局下再敲第2支安打，可惜留下殘壘，最終印地安人以6比4取勝。

江少慶投5.2局，被敲8支安打，包含2轟，飆7次三振，失2分都是陽春砲所致，拿下本季第6勝，防禦率4.87。張育成4打數兩安打，有1次三振，1得分，終結連兩戰無安打小低潮，打擊率升至0.224。

關鍵字： 江少慶印地安人
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