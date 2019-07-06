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世大運／王星皓200混2分00秒55破全國　歷史第5人晉決賽

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▲2019年拿坡里世大運，200公尺混合式，王星皓 。（圖／大專體總提供）

▲2019年拿坡里世大運，王星皓出賽200公尺混合式 。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

台體大超新星王星皓，世大運游泳項目第2天賽程出賽200公尺混合式，預賽以2分01秒61晉級，6日凌晨準決賽，飆出2分00秒55的佳績，不僅改寫自己所保持的全國紀錄，還以總成績第7名晉級，成為歷史第5位站上世大運決賽跳台的台灣選手。

王星皓在6月中的全國分齡賽200公尺混合式，以2分01秒25刷新安廷耀所保持的2分01秒34全國紀錄，成為台灣200、400公尺混合式以及400公尺自由式，3項全國紀錄保持人。

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今年世大運王星皓在第2天賽程出賽200公尺混合式項目，預賽以2分01秒61總排名第12的佳績晉級準決賽。王星皓準決賽第一組出發，前50公尺蝶式取得第3名的位置，雖然在較不擅長的仰式落到5、6名的區間，但在最後50公尺自由式加速，觸牆以2分00秒55刷新全國紀錄，以分組第4、總成績第7名，晉級明天的決賽。

本屆之前台灣泳將一共只有3組人馬游進決賽，今年第一天賽程黃渼茜於女子50公尺蝶式項目，寫下台灣游泳歷史第一位女子選手個人項目晉級決賽紀錄，並在稍早以決賽第7名的成績追平台灣最佳紀錄。

隨後王星皓成為台灣游泳歷史第5人晉級決賽，除了要挑戰2001年4x100公尺女子混合式接力隊、2009年許志傑200公尺蝶式、今年黃渼茜50公尺蝶式，共同保持的台灣游泳歷年最高排名紀錄之外，王星皓也要挑戰1分59秒69的東京奧運A標。而王星皓在2年前的台北世大運，4x200公尺自由式接力項目也曾與安廷耀、王郁濂、黃硯歆一同游進決賽。

關鍵字： 世大運游泳王星皓台體大
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