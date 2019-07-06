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世大運／黃渼茜50公尺蝶式決賽第7平台灣最佳　開創女泳將新頁

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▲▼ 世大運黃渼茜。（圖／取自大專體總粉絲專頁）

▲2019年拿坡里世大運，黃渼茜出賽50公尺蝶式。（圖／大專體總提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

「台大泳后」黃渼茜昨天在女子50公尺蝶式從準決賽第8名姿態出線，成為台灣歷史首位在世大運游泳個人項目，第一位晉級決賽的女泳將，同時也是台灣第4組游進決賽的游泳選手。6日凌晨決賽，黃渼茜以26秒98獲得第7名，追平台灣游泳選手在世大運最佳排名紀錄。

黃渼茜在去年雅加達亞運50公尺蝶式以26秒89改寫全國紀錄，今年全運會再以26秒68刷新紀錄，到了5月底的日本公開賽也保持良好狀態，26秒81 A決賽第7名。

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今年世大運首日，黃渼茜在上午50公尺蝶式項目，預賽以總排名第12的成績晉級半決賽，晚間第一組出賽，26秒99分組第1、總成績第8，從16人之中出線，第8名姿態晉級5日晚間的決賽，寫下台灣游泳女子選手新紀錄。

台灣時間6日凌晨進行的決賽，黃渼茜以26秒98，超越日本好手山本茉由佳獲得第7名的成績，追平2001年4x100公尺女子混合式接力隊、2009年許志傑200公尺蝶式，共同保持的台灣游泳歷年最高排名紀錄。金牌由南非的勒夫茉（Tayla Lovemore）26秒25拿下，日本相馬愛26秒38銀牌，南韓賢

關鍵字： 世大運游泳黃渼茜台大
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