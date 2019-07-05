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溫網／謝淑薇有帥哥加油打更好　謎之女子就像解不開的鎖

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▲謝淑薇晉級32強 。（圖／達志影像／美聯社）

▲謝淑薇在網壇獨樹一格 。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

帶領謝淑薇進入網球世界的「謝爸」謝子龍過去做過各種工作，包括鎖匠以及打鑰匙。因此其實開鎖也是謝淑薇的重要的興趣之一，「我能開小的鎖，如果我每天練習的話，我就能開更難的。更大的鎖，理所當然更難開。」對於場上的對手來說，謝淑薇就像難解的大鎖。

就算面對採訪，謝淑薇仍舊不按牌理出牌，「有時候我擊球比較用力，但我喜歡混著打。要看我的心情，或是我當天頭髮的狀況，如果有帥哥幫我加油的話。」但她隨即跟《紐約時報》的記者說，「別寫出來，我男朋友看到就不好了。」

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謝淑薇並不是主流的力量型選手，而是靠著精細的技術和出拍時機克敵。她更去也曾與要她發球更加用力的教練吵架，「看我的手臂就只有這樣！」她舉起小拇指說，「別讓我的手斷了！所以我用雙手打球。」她將雙手小指並在一起，「成為一隻手臂。」

在父親研課的訓練下，加上獨樹一格的打法，謝淑薇成為網壇的球星殺手，哈勒普(Simona Halep)、大坂直美
等人都曾敗在她拍下。而她詭異的球路和非主流的雙手擊球，更迷惑不少對手。

在法網擊敗謝淑薇的德國女將佩特珂薇琪(Andrea Petkovic)，便是停止預測球路之後才穩定下來。「通常我很喜歡比賽的策略層面，但說真的，對上她我只能專注在自己身上，而不能看她，這會把你搞混。」

謝淑薇沒有經紀人和贊助商，也背負了較少壓力，打起球也更加無拘無束沒有壓力。她的穿著混搭看起來反倒不像職業球員，「我希望簡單一些，就練習，準備比賽。」

▲謝淑薇闖過溫網首輪。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 溫網謝淑薇
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