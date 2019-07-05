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切爾西13年傳奇球員蘭帕德回歸掌兵符　「非常自豪回到這裡」

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▲▼ 蘭帕德擔任切爾西主帥 。（圖／翻攝自@ChelseaFC 推特）

▲蘭帕德擔任切爾西主帥 。（圖／翻攝自@ChelseaFC 推特）

記者謝孟儒／綜合報導

作為英超切爾西傳奇人物的蘭帕德（Frank James Lampard），3日重新回到切爾西擔任總教練。蘭帕德提到，「非常自豪可以以這樣的身份回到切爾西，我已經迫不急待展開一切。」不過外界對於他的執教成績卻有些不看好，但他仍強調自己已準備好。

現年41歲的蘭帕德職業生涯從西漢姆開始，2001年起效力切爾西長達13年，代表出賽648場、並有211顆進球，成為切爾西歷史最佳射手，以及三度被選為年度最球員，並幫助球隊贏得英超冠軍、英格蘭聯賽盃冠軍以及英格蘭社區盾冠，更是英超歷史上助攻數排名第四的球員。

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蘭帕德在2014年宣布離開英格蘭國家隊、2017年宣布退役後，執教英冠球隊德比郡。切爾西官網4日宣布，蘭帕德將成為新的總教練。蘭帕德表示，「很自豪能夠以總教練的身份回到這裡，大家都知道我對切爾西的熱愛，以及我們創造的歷史，已經迫不急待要開始這一切。」

蘭帕德提到當初接下這職務的心路歷程，「我很快就作出決定，定因為這裡是切爾西，當切爾西給我機會執教的時候，我無法表達我的情感，因為這裡的球員和球迷對我來說意義重大，我在這裡踢了很長的時間，了解這份壓力，也明白切爾西想要我做什麼。」

對於外界質疑缺乏經驗時，蘭帕德回應，「我只執教了德比郡一個賽季就來這裡很罕見，不過在我的職業生涯中，我和很多名帥都共識過，希望這經驗能夠幫助我，我知道需要證明我自己，我已經準備好執教切爾西了。」

只不過目前切爾西日前因為違規簽下年輕球員，未來兩個賽季被FIFA禁止轉會，加上主力球員哈薩德（Eden Hazard）的離開，目前還沒有辦法找到能補足這塊戰力的球員，不過切爾西剛買下美國邊普利西奇（Christian Mate Pulisic）、加上買斷了從皇馬租借的科瓦西奇（Mateo Kovacic），也算是補充了戰力。

▼ 效力切爾西時期的蘭帕德。

▲▼ 切爾西傳奇人物蘭帕德回到切爾西擔任主帥 (Frank James Lampard)（圖／路透）

關鍵字： 蘭帕德切爾西
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