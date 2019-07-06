奧本山亂鬥使爭冠失利　世界和平：溜馬拿冠軍我才解脫

▲世界和平表示只有溜馬奪冠，自己才會解脫。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

湖人奪冠功臣世界和平(Metta World Peace)儘管已經離開球場，卻還是很關注NBA的事情，近期他在推特上表示，認為下一季的冠軍就是湖人，但心中念念不忘的依舊是溜馬，坦言只要溜馬奪冠，心中才會獲得解脫。

隨著勇士王朝的解體，各隊都已經積極補強，湖人更是大動作交易得到戴維斯，陣容大升級，另外像籃網、爵士等隊也在自由市場大豐收，都非常有望在新賽季衝擊總冠軍，對於接下來誰能奪冠，世界和平則在推特上給了自己答案，「在我一生中，我最希望看到溜馬可以贏下一座總冠軍，這對我來說會是一個很大的解脫。另外若是尼克奪下冠軍，將會是我的夢想成真，不過下賽季，我認為湖人會贏得總冠軍。」

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世界和平會希望溜馬奪冠並非沒有原因，2002年他從公牛轉戰溜馬，在2003賽季打出了東區第1的戰績，雖然止步季後賽首輪，但在2004年，溜馬陣容再次升級，依然是奪冠大熱門，不過卻在該年11月20日對戰活塞的比賽，發生了著名的「奧本山宮殿大亂鬥」，兩隊爆發大規模衝突，世界和平更一路從對手打到觀眾，最終世界和平遭到禁賽73場，這也讓球隊戰力大幅受損，因為在禁賽前，世界和平場均可以攻下24.6分。

因為這場亂鬥，讓原先非常有機會奪冠的溜馬喪失爭冠機會，雖然世界和平後來在湖人奪下總冠軍，但對於溜馬仍是無法釋懷；另外他希望尼克奪冠，是因為他是紐約人，自然也會想要家鄉球隊能下總冠軍。