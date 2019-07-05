孫興慜扛下南韓國家隊隊長　「世界盃贏德國最感到榮耀」

▲孫興慜在世界盃贏德國後落淚。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

剛隨著英超托特納姆熱刺拿下歐冠亞軍的南韓一哥孫興慜，也扛下了南韓國家隊的隊長一職。孫興慜日前回國參加代言活動，被媒體問到，哪一場比賽是作為隊長最榮耀的一場？他回答是「2018年世界盃贏了德國。」

孫興慜去年度過了一整年的瘋狂賽季，包括去年的歐冠結束後，6月參與俄羅斯世界盃，這也是他掛上隊長徽章的重要戰役，雖然南韓在小組賽就出局，不過最後一場以2比0擊敗上屆冠軍的德國，其中第二球更是孫興慜用盡全力奔跑推射空門。

請繼續往下閱讀...

▼世界盃南韓首次擊敗德國。（圖／路透社）

世界盃結束之後，孫興慜又隨隊參與8月的印尼雅加達亞運，以超齡的身份入選，再幫助球隊在決賽2比1擊敗日本，收穫金牌也拿到免役資格，接著隨南韓隊又踢了幾場友誼賽後，都是擔任隊長，回到英超歷經小小低潮後，又隨隊參與今年1月的亞洲盃。

南韓在亞洲盃8強止步後，孫興慜回到熱刺開始參與歐冠賽事，孫興慜並幫助熱刺在歐冠8強賽取得晉級4強的資格，並一路挺進冠軍戰，最後0比2敗給利物浦，無緣寫下自己和熱刺在歐冠的首座冠軍。

▼南韓在亞洲盃8強止步。（圖／CFP）

孫興慜日前出席代言活動，被問到哪一場比賽是作為國家隊隊長最好的回憶時，他回答，「在俄羅斯世界盃對上德國的比賽，我們給了球迷希望和樂趣，我們也很享受，那場比賽是擔任隊長最榮耀的時刻。」

扛下隊長一職，孫興慜認為感受到很大的責任，「但是這樣的機會並不多，因此我和其他球員都想要盡力表現，我更希望自己可以幫助隊友，比起隊長的壓力，我更想要好好履行隊長的職責。」對於球迷對他在熱刺表現亮眼，「我很開心球迷這樣想，會更盡力奉獻。」

▼熱刺拿下歐冠亞軍 。（圖／達志影像／美聯社）