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「神鱒」28歲前完成8季至少25轟　成大聯盟第2人

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▲楚特。（圖／達志影像／美聯社）

楚特28歲前累積8季至少25轟，成為聯盟史上第2人。（圖／達志影像／美聯社）

 記者林緯平／綜合報導

天使5日（台灣時機）客場挑戰遊騎兵，首局「神鱒」楚特（Mike Trout）就敲出一發陽春砲，這也讓楚特達成生涯8季至少25轟，成為繼名人堂球星麥修斯（Eddie Mathews）後，大聯盟史上第2位在28歲前達成此成就的球員。

1上，天使靠著楚特的陽春砲首開紀錄，遊騎兵馬上在2下靠著卡布雷拉（Asdrubal Cabrera）的高飛犧牲打追平比數。3上，西蒙斯（Andrelton Simmons）安打助天使再度超前比數，但3下馬札拉（Nomar Mazara）敲出二壘安打，遊騎兵又以3比2領先。隨後遊騎兵在歐多爾（Rougned Odor）4下、7下的雙響砲助威下，助球隊終場以9比3擊敗遊騎兵。

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▲▼楚特。（圖／達志影像／美聯社）

▲楚特個人表現優異，但天使戰績卻平平。（圖／達志影像／美聯社）

下個月才滿28歲的楚特，今天在首局擊出一陽春砲，將個人單季全壘打推進到第25支，這也讓他成為繼名人堂球星馬修斯後，大聯盟史上第2位，在28歲前達成8季單季25轟的選手。

楚特統計到此戰前，打擊三圍是.299/.454/.625，攻擊指數是驚人的1.079，但天使戰績僅有44勝44敗，與美聯西區龍頭太空人有11.5場勝差。

關鍵字： MLB天使楚特全壘打
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