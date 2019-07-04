太扯了！哈波開轟創「超狂紀錄」　成聯盟史上第一人

▲哈波僅靠一球就創下生涯200轟、千安紀錄，成聯盟第一人。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

費城人4日（台灣時間）客場挑戰勇士，此戰費城人強打哈波（Bryce Harper）創下一大聯盟罕見紀錄，他於6上時擊出一發陽春砲，而這記陽春砲讓哈波同時達成生涯200轟、千安紀錄，成為聯盟史上第一人。可惜這場費城人打線發揮不佳，終場便以2比9敗給勇士，讓哈波的紀錄夜少了一些光彩。

此戰，勇士率先在4下靠著唐納森（Josh Donaldson）的一記3分砲拉開比數，而前5局費城人打線遭到勇士先發投手威爾森（Bryse Wilson）壓制，直到6上靠著哈潑的陽春砲、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）安打追回2分。

請繼續往下閱讀...

▲唐納森此戰敲出一發3分砲。（圖／達志影像／美聯社）

6下勇士攻勢再起，先靠費里曼（Freddie Freeman）安打、唐納森保送上壘，隨後萊利（Austin Riley）扛出一記3分砲，將比數擴大到6比2。但「斧頭幫」的攻勢還沒完，隨後艾爾比斯（Ozzie Albies）、弗勞爾斯（Tyler Flowers）接連2支二壘安打再下1分，而下一棒的喬伊斯（Matt Joyce）又敲出一發2分砲，勇士單局灌進6分。終場勇士就以9比2取得這場比賽勝利，持續在國聯東區保住龍頭地位，並與費城人拉開到5.5場勝差。

雖然費城人輸球，但哈波於6下的那發陽春砲，讓他同時創下生涯200轟、千安紀錄，這項罕見紀錄也讓哈波成為聯盟歷史上第一人。就在擊出全壘打後，哈波也意識到這是一顆「記錄球」，頻頻向勇士外野手示意要將球要回來，而勇士球迷也非常「賞臉」，直接將球狠狠丟回場內。