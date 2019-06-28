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狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

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▲▼金鶯狀元魯曼（Adley Rutschman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲金鶯用狀元籤選進魯曼。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

巴爾迪摩金鶯在2019年選秀會上，用狀元籤選進奧勒岡州大潛力捕手魯曼（Adley Rutschman），雙方也在日前達成810萬美元簽約金協議。魯曼在大學時期擁有相當好的打擊實力，還被媒體視為繼哈波（Bryce Harper）之後最好的新秀。除了打擊表現出色外，日前魯曼在練習蹲捕時，還大秀了「蒙眼」傳二壘的美技，這也讓球迷相當期待他未來的表現。

其實魯曼3年前高中畢業時，就被水手在第40輪挑中，但最終他選擇就度奧勒岡州大學，並在大學時期表現大爆發，去年出賽57場，繳出打擊率0.411、上壘率0.575、長打率0.751的好成績，共有76次保送、38次三振、58分打點。

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除了打擊表現出色外，金鶯也非常看重魯曼的蹲捕實力，他在近日進行守備訓練時，大秀了一次「蒙眼」傳二壘的美技。只見魯曼蹲捕時戴著眼罩，在聽到傳球指令後，便將小白球不偏不倚傳給二壘上的防守者，此畫面一曝光，讓球迷看了瞠目結舌，並期待這名21歲好手何時會站上大聯盟賽場。

▲▼金鶯狀元魯曼（Adley Rutschman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲魯曼大學時期打擊表現出色。（圖／達志影像／美聯社）

魯曼是繼2001年雙城狀元籤挑中茂爾（Joe Mauer）後，相隔18年來再次有捕手成為狀元，並是史上第6位。魯曼去年奧勒岡州大學拿下世界大賽冠軍也獲選MVP，也是校史首位狀元，然後入選美國NCAA大學明星隊，與日本大學明星隊交手的系列賽中拿下MVP，並且也獲選為最佳業餘球員金釘鞋獎（Golden Spikes Award）。

關鍵字： MLB金鶯狀元美技
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