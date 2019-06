狂！狀元捕手「蒙眼」秀雷射肩　臂力、球感一次到位

▲金鶯用狀元籤選進魯曼。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

巴爾迪摩金鶯在2019年選秀會上,用狀元籤選進奧勒岡州大潛力捕手魯曼(Adley Rutschman),雙方也在日前達成810萬美元簽約金協議。魯曼在大學時期擁有相當好的打擊實力,還被媒體視為繼哈波(Bryce Harper)之後最好的新秀。除了打擊表現出色外,日前魯曼在練習蹲捕時,還大秀了「蒙眼」傳二壘的美技,這也讓球迷相當期待他未來的表現。

其實魯曼3年前高中畢業時,就被水手在第40輪挑中,但最終他選擇就度奧勒岡州大學,並在大學時期表現大爆發,去年出賽57場,繳出打擊率0.411、上壘率0.575、長打率0.751的好成績,共有76次保送、38次三振、58分打點。

Adley Rutschman (@RutschmanAdley) is a finalist for the @busterposey award and the #1 overall draft pick casually throwing to second blindfolded.@Orioles @BeaverBaseball pic.twitter.com/3r2KjWnVUL