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光芒「二刀流」大物打擊初登板　單場4支0超吃鱉

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▲▼麥凱（Brendan McKay）以打者身份初登板。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥凱以打者身份大聯盟初登板。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

光芒「二刀流」大物新秀麥凱（Brendan McKay）上月30日（台灣時間）迎來大聯盟初登板，主投6局僅被擊出1支安打無失分，收下生涯首勝。2天後，麥凱在光芒對戰金鶯的比賽後，以「打者」身份迎來大聯盟首秀，無奈他單場繳出4支0，但最終光芒仍以6比3贏球。

2日對戰金鶯的比賽，麥凱以指定打擊身份被排在先發第8棒。首局光芒靠著安打串聯攻下2分，而麥凱也在此局以「打者」身份迎來大聯盟首打席，但他僅敲出一壘滾地球遭到刺殺，成為該局第3個出局數。

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4上，金鶯靠著艾伯托（Hanser Alberto）適時安打追回1分，4下麥凱再次擊出滾地球遭到刺殺。6下，金鶯努奈茲（Renato Nunez）、薩法里諾（Pedro Severino）、路易斯（Rio Ruiz）連續安打，將比數超前來到3比2。6下，光芒奇爾梅爾（Kevin Kiermaier）扛出一發3分砲，將比數再度反超為5比3。7下，秋信守安打為光芒打下保險分，比數來到6比3

麥凱在6下、8下再度上場打擊，但都是擊出滾地球出局。終場光芒便以6比3贏球，奪下近期的3連勝，距離美聯東區龍頭洋基還有6.5場勝差。

▲光芒「二刀流」大物新秀麥凱（Brendan McKay）初登板奪勝 。（圖／達志影像／美聯社）

▲麥凱2天前大聯盟初登板，繳出6局無失分，收下生涯首勝。（圖／達志影像／美聯社）

儘管麥凱本場打擊表現不佳，但今年在2A和3A總計出賽38場，打擊三圍.205/.313/.331，擊出4支全壘打和18分打點，仍有一定打擊實力，而光芒為尊重他維持「二刀流」的意願，將他從一壘手轉變為指定打擊。

關鍵字： MLB光芒二刀流麥凱
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