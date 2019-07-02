彈力球！大聯盟6月狂轟1142發全壘打　連兩個月破紀錄

▲釀酒人耶利奇以29轟位居大聯盟全壘打王。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

今年球季大聯盟全壘打滿天飛，6月份合計轟出1142支全壘打，連續2個月破單月全壘打紀錄，照這樣的速率下去，很有可能打破2017年寫下的單季6105轟紀錄。大聯盟主席曼弗瑞德（Rob Manfred）先前就已坦承，比賽用球是全壘打暴增的主因。

2017賽季全聯盟出現6105發全壘打創下單季最多轟紀錄，隔年球季全壘打數量下降到5585支，但今年球季再次出現全壘打激增的現象，5月1135轟寫下單月歷史新高，6月1142轟又再一次刷新單月紀錄。

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連續2個月全壘打創新高，本賽季全壘打數量有機會再創新紀錄，根據美媒推測，如果繼續照這速率轟下去，本季結束有望敲出6624支全壘打，這將大幅超越2017年單季6105轟，再創全壘打新紀錄。

教士明星球員馬查多（Manny Machado）6月狂轟11支全壘打，在國聯排名第一。季中轉戰洋基的巨砲恩卡納辛恩（Edwin Encarnacion）也在該月份敲出11轟，在美聯排最多。此外，總共有多達14名球員在6月份至少轟出9支全壘打。

若以單一球隊來看，亞特蘭大勇士在6月份一共轟出56支全壘打，傲視全大聯盟。至於明尼蘇達雙城隊6月敲出51轟則是排名全大聯盟第2多。目前大聯盟全壘打王是釀酒人已敲出29轟的耶利奇（Christian Yelich），大都會菜鳥阿隆索（Peter Alonso）以28轟緊追在後。

▲洋基恩卡納辛恩6月狂轟11發全壘打。（圖／達志影像／美聯社）