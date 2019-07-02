洋基準備簽下16歲超級大物　媲美楚特「五拍子」潛力

▲洋基準備簽下多明尼加16歲五拍子大物多明格茲。（圖／翻攝推特@nypost）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟國際自由球員上市場即將於3日開跑，根據《EPSN》資深記者帕桑（ Jeff Passan）報導，洋基已經準備簽下來自多明尼加的16歲外野手多明格茲（Jasson Dominguez），其中簽約金高達500萬美元。

綽號為「火星人」的多明格茲被視為當今棒壇最具潛力的新星。根據球探觀察，他擁有極佳運動能力和速度，肩力、守備力、跑壘、打擊和長打備受肯定，是難得一見的「五拍子」球員，成長模板是天使球星楚特（Mike Trout）。

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Oh nothing to see here just a young GOAT in the making jasson dominguez and my mood below@yankees set to sign 16Y/O Top International prospect () a switch hitting OF with more tools than HomeDepot . tag someone that needs to see this as the rich get richer pic.twitter.com/W68ozUGQMb — JoezMcfly(@JoezMcfLy) July 1, 2019

「多明格茲各方面都與楚特非常相似，除了他是左右開弓的打者。」多明格茲的訓練員諾巴（Ivan Noboa）表示，「對我而言，很難說他像誰，因為對16歲的球員來說是很高的期待，我知道把他和這些球星比較並不公平，這背負很大的壓力。但如果有人能做到，那將會是他。」

一位大聯盟總經理也將多明格茲和楚特進行了比較，而另一位總管則是將他比作NFL明星跑衛瓊斯德魯（Maurice Jones-Drew），表示擁有恐怖的運動能力，另外一名國際球探認為多明格茲就是小一號的曼托（Mickey Mantle）。

根據大聯盟國際自由市場潛力排名，多明格茲被列在第一位。美媒報導指出多家球團展露出簽約興趣，包括洋基、遊騎兵、光芒、紅雀和天使，其中洋基在爭奪戰領跑，有機會網羅這位未來超級之星。

▲楚特是當今大聯盟最強球員之一 。（圖／達志影像／美聯社）