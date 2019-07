洋基準備簽下16歲超級大物　媲美楚特「五拍子」潛力

▲洋基準備簽下多明尼加16歲五拍子大物多明格茲。(圖/翻攝推特@nypost)



記者路皓惟/綜合報導

大聯盟國際自由球員上市場即將於3日開跑,根據《EPSN》資深記者帕桑( Jeff Passan)報導,洋基已經準備簽下來自多明尼加的16歲外野手多明格茲(Jasson Dominguez),其中簽約金高達500萬美元。

綽號為「火星人」的多明格茲被視為當今棒壇最具潛力的新星。根據球探觀察,他擁有極佳運動能力和速度,肩力、守備力、跑壘、打擊和長打備受肯定,是難得一見的「五拍子」球員,成長模板是天使球星楚特(Mike Trout)。

SOUND ON

Oh nothing to see here just a young GOAT in the making jasson dominguez and my mood below@yankees set to sign 16Y/O Top International prospect () a switch hitting OF with more tools than HomeDepot . tag someone that needs to see this as the rich get richer pic.twitter.com/W68ozUGQMb