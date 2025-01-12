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陳傑憲談約暫時沒進展　未來不排斥行使FA

▲統一獅隊陳傑憲。（圖／統一球團提供）
▲陳傑憲合約正在洽談。（圖／統一球團提供）  

文／中央社

統一7-ELEVEn獅球星陳傑憲目前還在與球團談約，他表示，目前與獅隊談約還沒有什麼進展，交給經紀人、靜待消息。至於對未來提出FA的想法，他直言，自己並不排斥，也盼交易更活絡。

陳傑憲於去年底與統一獅隊的合約到期，在世界12強棒球賽奪冠之後，陳傑憲成為炙手可熱的球星，他與獅隊的談約進度也受到關注。

對此，陳傑憲今天出席東湧熱水器代言活動時表示，「目前好像還沒有什麼進展，交給經紀人處理，跟球團這邊還在溝通，身為選手就是靜待消息。」被問到是否談約卡關，陳傑憲笑說：「一定是卡關才還沒談好，兩方都會有想要的東西，這就是溝通。」

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最快明年球季結束後陳傑憲可以行使自由球員（FA）權利，他表示，「我不排斥，選手從小到大這麼努力打球為了什麼？是為了有更好的生活、更好的價值。」不過如果想要提FA，就無法與獅隊談長約，陳傑憲指出，「這是重點，如果他們（獅隊）認為我的價值有到那邊，薪水也OK的話就會留。」

陳傑憲提到，去年底順利透過FA轉戰味全龍隊的陳子豪、朱育賢就是很好的例子，「讓年輕人更有動力去行使FA，我也是看到他們2個，就覺得2年後是不是滿期待的，我覺得這是好事，我當（球員工會）理事長，也希望讓這些交易活絡。」

陳傑憲指出，FA是球團之間的競爭，「選手也想知道自己的價值到底在哪裡，這也是選手的一個動力，如果實力被認可的話，可以有更好的薪水，也可以讓家裡過得更好、有更好的生活，這就是選手打職棒的初衷。」

關鍵字： 中職統一7-ELEVEn獅

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