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基特曾陷32支0低潮　自爆：連計程車司機都在教我打球　

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▲基特(Derek Jeter)。（圖／達志影像／美聯社）

▲基特為現任馬林魚CEO。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

前洋基隊長基特（Derek Jeter）自2014年退休後，並沒有從此在球場上銷聲匿跡，而是換一個身分成為馬林魚的CEO。日前，基特受邀到IMG棒球學院與80名學員進行互動，期間基特也分享自身生涯起伏，並爆料曾經32個打數沒有安打，當時就連計程車司機都在教他怎麼揮棒。

基特希望以自身經驗來勉勵這群小球員，開場他就直說「球員生涯是非常短暫的，當你們意識到時，它就已經結束了。但有一件事我非常不願出口，那就是『如果我再努力一點就好』」。

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談到生涯最大的恐懼，基特坦言那就是「沒有準備好」，基特強調若是賽前準備充足，比賽彷彿就像慢了下來，且不管是什麼樣層級的比賽，只要準備好，比賽都是一樣的。

▲▼前洋基隊長基特（Derek Jeter）。（圖／達志影像／美聯社）

▲基特生涯僅效力洋基一隊。（圖／達志影像／美聯社）

另外有小球員問基特如何面對逆境，基特坦言「棒球是一件充滿挫折的運動」，並表示「當大家都在祝賀我完成生涯3千安時，但我同時也形成了7千個出局數」，因此保持信心是非常重要的。

基特也分享他曾碰過32支0的低潮，當時就連計程車司機、飯店服務生都在教他如何打擊，基特也藉此機會提醒小球員「每個人都會遇到低潮，倘若你還沒遇過，那它很快就會發生了」。

基特也談到要成為一名好球員心態非常重要，基特表示在這裡的人都非常具有天份，但要脫穎而出就必須持續保持熱情，並且不斷訓練，付出更多努力。最後，基特也直說「現在我所獲得的成就、舞台，我年輕時都不存在，因此你們應該好好把握住每個機會」。

關鍵字： MLB基特棒球
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