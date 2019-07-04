全壘打大賽對戰名單出爐　耶利奇首輪對決小葛雷諾

▲耶里奇將在全壘打大賽登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2019年明星賽將在10日（台灣時間）開打，而前一天（9日）將上演令人血脈噴張的全壘打大賽，稍早聯盟也公布完整的對戰名單，包含了釀酒人耶利奇（Christian Yelich）、大都會阿隆索（Pete Alonso）、海盜貝爾（Josh Bell）、藍鳥葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、勇士阿庫納（Ronald Acuna Jr.）、印地安人桑塔納（Carlos Santana），還有道奇佩德森（Joc Pederson）、太空人柏格曼（Alex Bregman）。

除了先前確定的6名參賽者，聯盟也公布最後2名將參加全壘打大賽的名單，分別為佩德森和柏格曼。此外，全壘打大賽對戰組合也跟著出爐，首輪耶利奇（31轟）對決葛雷諾（8轟）、佩德森（22轟）對柏格曼（20轟）、阿隆索（28轟）對桑塔納（18轟）、貝爾（25轟）對阿庫納（20轟）。

▲柏格曼是最後一波公布的全壘打大賽參賽者。（圖／達志影像／美聯社）

全壘打大賽一直是明星賽前的重點好戲，但有太多先例是選手在參加比賽後，後續例行賽卻熄火的狀況，最著名的例子就是2005年的全壘打大賽冠軍阿布瑞尤（Bobby Abreu）。因此，球員深怕出現「全壘打大賽後遺症」，打擊節奏受到影響，許多強打都婉拒參賽。

但目前聯盟全壘打王耶利奇卻毫不在意，直說「我想這問題不適用在我身上，但大多數情況下，我真的不擔心，這是我每天打擊練習都在做的事情，對我來說沒有什麼不同，應該是會很有趣」。

▲小葛雷諾挑戰全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟「星二代」葛雷諾對於能參加全壘打大賽感到非常興奮，而他也望能繼老爸老葛雷諾於2007年奪得全壘打大賽冠軍，再為家裡添得一座全壘打大賽冠軍獎盃。