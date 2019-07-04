運動雲

>

全壘打大賽對戰名單出爐　耶利奇首輪對決小葛雷諾

ETtoday運動雲

▲釀酒人耶里奇（Christian Yelich）。（圖／達志影像／美聯社）

▲耶里奇將在全壘打大賽登場。（圖／達志影像／美聯社）

記者林緯平／綜合報導

2019年明星賽將在10日（台灣時間）開打，而前一天（9日）將上演令人血脈噴張的全壘打大賽，稍早聯盟也公布完整的對戰名單，包含了釀酒人耶利奇（Christian Yelich）、大都會阿隆索（Pete Alonso）、海盜貝爾（Josh Bell）、藍鳥葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）、勇士阿庫納（Ronald Acuna Jr.）、印地安人桑塔納（Carlos Santana），還有道奇佩德森（Joc Pederson）、太空人柏格曼（Alex Bregman）。

除了先前確定的6名參賽者，聯盟也公布最後2名將參加全壘打大賽的名單，分別為佩德森和柏格曼。此外，全壘打大賽對戰組合也跟著出爐，首輪耶利奇（31轟）對決葛雷諾（8轟）、佩德森（22轟）對柏格曼（20轟）、阿隆索（28轟）對桑塔納（18轟）、貝爾（25轟）對阿庫納（20轟）。

▲太空人強打柏格曼（Alex Bregman）。（圖／達志影像／美聯社）

▲柏格曼是最後一波公布的全壘打大賽參賽者。（圖／達志影像／美聯社）

全壘打大賽一直是明星賽前的重點好戲，但有太多先例是選手在參加比賽後，後續例行賽卻熄火的狀況，最著名的例子就是2005年的全壘打大賽冠軍阿布瑞尤（Bobby Abreu）。因此，球員深怕出現「全壘打大賽後遺症」，打擊節奏受到影響，許多強打都婉拒參賽。

但目前聯盟全壘打王耶利奇卻毫不在意，直說「我想這問題不適用在我身上，但大多數情況下，我真的不擔心，這是我每天打擊練習都在做的事情，對我來說沒有什麼不同，應該是會很有趣」。

▲百大新秀榜首小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）登上大聯盟。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾挑戰全壘打大賽冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

聯盟「星二代」葛雷諾對於能參加全壘打大賽感到非常興奮，而他也望能繼老爸老葛雷諾於2007年奪得全壘打大賽冠軍，再為家裡添得一座全壘打大賽冠軍獎盃。

關鍵字： MLB明星賽全壘打大賽
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

男人幫派-零距離接觸！酒店正妹色誘18招

推薦閱讀

太扯了！哈波開轟創「超狂紀錄」　成聯盟史上第一人

太兇啦！勇士明星賽前5人至少15轟　有望改寫隊史紀錄

昔「大物新人」30歲就宣布退休　遭逢投手絕症回不去了

光芒「二刀流」大物打擊初登板　單場4支0超吃鱉

熱門新聞

中職／桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

太扯了！哈波開轟創「超狂紀錄」　成聯盟史上第一人

中職／配合世界12強賽　下半季補賽辦法出爐

胡智為遭DFA　印地安人清出40人名單給他前隊友

中職／郭台銘6日桃園當球迷　桃猿轉賣引發聯想

讀者回應

﻿

最新新聞

1托瑞斯無緣明星賽　布恩：笑話

2世大運開幕　火炬手形象惹議

3勇士不報價　庫克成完全自由球員

4全壘打大賽對戰名單出爐　

5義大利國腳將燃燒足球射向聖火台

熱門新聞

1桃猿提前練球　轉賣消息已有跡象

2「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

3哈波開轟創紀錄　成聯盟第一人

4配世界12強　下半季補賽辦法出爐

5胡智為遭印地安人DFA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

歐告cosplay小紅帽裡的大野狼？ 阿嬤頭套包好包滿：我怕曬黑咩

謝忻「爆哭1小時」首現身　 憔悴失魂慘況曝光

老了也要做閨蜜！7女相識10年　「砸1800萬蓋別墅」一起老去

開直播戰中央！怨經費給得零零落落 韓國瑜批：寧給外人不給家人

窮媽雙手捧「融化的下巴」逃出火場　消炎藥自塗...爛肉黏胸口挺過15年
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366