全壘打大賽對戰名單出爐　耶利奇首輪對決小葛雷諾

▲耶里奇將在全壘打大賽登場。(圖/達志影像/美聯社)

記者林緯平/綜合報導

2019年明星賽將在10日(台灣時間)開打,而前一天(9日)將上演令人血脈噴張的全壘打大賽,稍早聯盟也公布完整的對戰名單,包含了釀酒人耶利奇(Christian Yelich)、大都會阿隆索(Pete Alonso)、海盜貝爾(Josh Bell)、藍鳥葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)、勇士阿庫納(Ronald Acuna Jr.)、印地安人桑塔納(Carlos Santana),還有道奇佩德森(Joc Pederson)、太空人柏格曼(Alex Bregman)。

There WILL be dingers.



Your 2019 #HRDerby field. pic.twitter.com/1hBYD0l65n