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太兇啦！勇士明星賽前5人至少15轟　有望改寫隊史紀錄

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▲▼勇士萊利（Austin Riley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲勇士明星賽前5人敲出至少15轟，追平隊史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

 記者林緯平／綜合報導

勇士4日（台灣時間）在主場迎戰費城人，靠著唐納森（Josh Donaldson）、萊利（Austin Riley）各敲出一發3分砲助威下，終場勇士便以9比2贏球。此戰，萊利敲出本季第15號全壘打，也讓勇士在明星賽前有5名打者至少敲出15發全壘打，追平2013年所創下的隊史紀錄。

此戰，勇士率先在4下靠著唐納森（Josh Donaldson）的一記3分砲拉開比數，6下勇士攻勢再起，先靠費里曼（Freddie Freeman）安打、唐納森保送上壘，隨後萊利（Austin Riley）扛出一記3分砲，將比數擴大到6比2。

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▲▼勇士萊利（Austin Riley）。（圖／達志影像／美聯社）

▲萊利敲出本季第15號全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

但「斧頭幫」的攻勢還沒完，隨後艾爾比斯（Ozzie Albies）、弗勞爾斯（Tyler Flowers）接連2支二壘安打再下1分，而下一棒的喬伊斯（Matt Joyce）又敲出一發2分砲，勇士單局灌進6分。終場勇士就以9比2取得這場比賽勝利，持續在國聯東區保住龍頭地位，並與費城人拉開到5.5場勝差。

此戰結束後，費里曼本季累積22轟、阿庫納（Ronald Acuna Jr.）20轟、唐納森16轟、史旺森（Dansby Swanson）15轟、萊利15轟，勇士共有5位球員在明星賽前累積至少15轟，追平球隊在2013年所創下的紀錄。

▲▼艾爾比斯（Ozzie Albies）。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾爾比斯有望助球隊創下新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

此外，目前艾爾比斯（Ozzie Albies）以累積13轟，而勇士在明星賽前還有4場比賽，因此球隊還有機會挑戰明星賽前6人敲出至少15轟的隊史新紀錄。

關鍵字： MLB勇士全壘打明星賽紀錄
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