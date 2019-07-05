運動雲

>

羅本宣布退役結束19年職業生涯　「不再是不懂傷病的孩子」

ETtoday運動雲

▲本屆世界盃最強的光頭羅本(圖／達志影像／美聯社)

▲羅本曾為荷蘭拿下世界盃亞軍。(圖／達志影像／美聯社)

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力於德甲拜仁慕尼黑的荷蘭中場名將羅本（Arjen Robben），日前在與拜仁合約到期後宣布退役，結束了19年的職業生涯，「我依然熱愛比賽，但我已經不再是對傷病毫無所知的16歲孩子，我也不是受傷病所苦，但接下來的想要將時間多陪家人和孩子。」

現年35歲的羅本，曾經為荷蘭出賽96場，並取得37顆進球，曾經為國家隊隊長，並幫助國家隊拿下2010年南非世界盃亞軍、2014年德國世界盃季軍。而職業生涯從荷甲聯賽格羅寧根開始，先後效力埃因霍溫、切爾西、皇家馬德里，並在2009年夏天加盟拜仁慕尼黑至今，並幫助拜仁拿下8次聯賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

▼羅本宣布退役。（圖／路透）

▲▼荷蘭名將羅本Arjen Robben退役 。（圖／路透）

不過羅本在1日與拜仁慕尼黑合約到期後，宣布退役消息，「我將正式退役，這個決定對我來說很艱難，我的內心還是很熱愛比賽，但我的生理狀況不允許，我不再是一個對傷病毫無所知的16歲孩子，我必須面對現實，我已經激情生活了19年，也不是毫無傷病，但現在的狀態很健康，希望繼續保持現在狀態，因此決定停下腳步。」

事實上羅本在近幾年的確受傷病問題出賽場次減少，羅本在聲明中感謝家人一直以來的無條件的支持、包容還有愛，「但是時候開始人生新篇章了，我希望能夠和妻子和孩子享受更多相處的時光。」

▼羅本的威力一直以來讓防守者相當頭痛。(圖／達志影像／美聯社)

▲羅本的威力讓防守者相當頭痛(圖／達志影像／美聯社)

關鍵字： 羅本
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

熱門新聞

溫網／謝淑薇打法刁鑽非主流　捷克前球后：不喜歡和她打球

大聯盟生涯新頁！王維中2.1局無失分奪首勝

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

中職／味全龍打響狀元名號　劉基鴻衝破「阿甘障礙」？

ABL／夢想家總教練穆雷轉戰巴林　阿提諾也離隊

溫網／苦戰澳洲壞小子　蠻牛奔向32強

讀者回應

﻿

最新新聞

1溫網澳洲壞小子承認故意打納達爾

2羅本宣布退役結束19年職業生涯

3尼克斯對決瑞安　運彩看好桃猿勝

4黃忠義提醒　黃紹熙：選上才開始

5字母哥三兄弟首次聯手出戰國家隊

熱門新聞

1溫網普利斯可娃談謝淑薇

2王維中2.1局無失分　大聯盟首勝

3桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

4味全龍狀元　劉基鴻破阿甘障礙？

5夢想家穆雷、阿提諾離隊

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366