羅本宣布退役結束19年職業生涯　「不再是不懂傷病的孩子」

▲羅本曾為荷蘭拿下世界盃亞軍。(圖／達志影像／美聯社)

記者謝孟儒／綜合報導

目前效力於德甲拜仁慕尼黑的荷蘭中場名將羅本（Arjen Robben），日前在與拜仁合約到期後宣布退役，結束了19年的職業生涯，「我依然熱愛比賽，但我已經不再是對傷病毫無所知的16歲孩子，我也不是受傷病所苦，但接下來的想要將時間多陪家人和孩子。」

現年35歲的羅本，曾經為荷蘭出賽96場，並取得37顆進球，曾經為國家隊隊長，並幫助國家隊拿下2010年南非世界盃亞軍、2014年德國世界盃季軍。而職業生涯從荷甲聯賽格羅寧根開始，先後效力埃因霍溫、切爾西、皇家馬德里，並在2009年夏天加盟拜仁慕尼黑至今，並幫助拜仁拿下8次聯賽冠軍。

請繼續往下閱讀...

▼羅本宣布退役。（圖／路透）

不過羅本在1日與拜仁慕尼黑合約到期後，宣布退役消息，「我將正式退役，這個決定對我來說很艱難，我的內心還是很熱愛比賽，但我的生理狀況不允許，我不再是一個對傷病毫無所知的16歲孩子，我必須面對現實，我已經激情生活了19年，也不是毫無傷病，但現在的狀態很健康，希望繼續保持現在狀態，因此決定停下腳步。」

事實上羅本在近幾年的確受傷病問題出賽場次減少，羅本在聲明中感謝家人一直以來的無條件的支持、包容還有愛，「但是時候開始人生新篇章了，我希望能夠和妻子和孩子享受更多相處的時光。」

▼羅本的威力一直以來讓防守者相當頭痛。(圖／達志影像／美聯社)