小馬青棒亞太區奪冠出征世界賽　狀元郎劉基鴻唯一開轟

▲中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

小馬聯盟帕馬級青棒亞太區賽，中華隊靠著狀元郎劉基鴻唯一開轟，兩戰勝日、韓奪冠，取得代表權，劉基鴻在踏進職棒殿堂之前，要先挑戰世界賽。

中華隊2日與韓國之戰，靠著劉基鴻全壘打，以5比1領先，比賽卻因突然大雨中斷，移至4日下午才補賽。中華隊4日上午先靠著李晨薰6局飆9K以4比1擊敗日本。

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然後中華隊再進行與韓國的補賽，李承禎一人獨自完成獨自完成比賽，兩日加起來只被日本敲4支安打無失分，奪完封勝。

本屆小馬青棒賽事因日本宮崎下雨不斷受到影響，大會也臨時改變賽程，本來青棒將以單循環和再雙敗淘汰賽，結果簡化為單循環賽。因此中華隊一日兩勝之後，順利參加世界賽的代表權。

中職選秀剛被味全龍選進的狀元郎劉基鴻，成為中華隊唯一開轟的打者，兩戰累計3支安打，有2支長打，貢獻2分打點。味全龍第二輪徐若熙則是對日本後援1局飆2K無失分守住勝利，桃猿第二輪李承禎則是對韓完投勝，三人在進職棒前，先挑戰世界各地好手。

至於小馬少棒、青少棒代表也都闖進冠軍戰，5日將會爭冠，拚三級大滿貫出征世界賽。

▲狀元郎劉基鴻挑戰世界賽。（圖／中華棒協提供）