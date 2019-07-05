運動雲

>

小馬青棒亞太區奪冠出征世界賽　狀元郎劉基鴻唯一開轟

ETtoday運動雲

▲中華隊。（圖／中華棒協提供）

▲中華隊。（圖／中華棒協提供）

記者楊舒帆／綜合報導

小馬聯盟帕馬級青棒亞太區賽，中華隊靠著狀元郎劉基鴻唯一開轟，兩戰勝日、韓奪冠，取得代表權，劉基鴻在踏進職棒殿堂之前，要先挑戰世界賽。

中華隊2日與韓國之戰，靠著劉基鴻全壘打，以5比1領先，比賽卻因突然大雨中斷，移至4日下午才補賽。中華隊4日上午先靠著李晨薰6局飆9K以4比1擊敗日本。

請繼續往下閱讀...

然後中華隊再進行與韓國的補賽，李承禎一人獨自完成獨自完成比賽，兩日加起來只被日本敲4支安打無失分，奪完封勝。

本屆小馬青棒賽事因日本宮崎下雨不斷受到影響，大會也臨時改變賽程，本來青棒將以單循環和再雙敗淘汰賽，結果簡化為單循環賽。因此中華隊一日兩勝之後，順利參加世界賽的代表權。

中職選秀剛被味全龍選進的狀元郎劉基鴻，成為中華隊唯一開轟的打者，兩戰累計3支安打，有2支長打，貢獻2分打點。味全龍第二輪徐若熙則是對日本後援1局飆2K無失分守住勝利，桃猿第二輪李承禎則是對韓完投勝，三人在進職棒前，先挑戰世界各地好手。

至於小馬少棒、青少棒代表也都闖進冠軍戰，5日將會爭冠，拚三級大滿貫出征世界賽。

▲狀元郎劉基鴻挑戰世界賽。（圖／中華棒協提供）

▲狀元郎劉基鴻挑戰世界賽。（圖／中華棒協提供）

關鍵字： 小馬聯盟亞太區
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

短裙馬尾按摩師服務太惹火！　她氣炸：腿開開坐我男友身上

熱門新聞

溫網／謝淑薇打法刁鑽非主流　捷克前球后：不喜歡和她打球

中職／桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

大聯盟生涯新頁！王維中2.1局無失分奪首勝

溫網／苦戰澳洲壞小子　蠻牛奔向32強

中職／味全龍打響狀元名號　劉基鴻衝破「阿甘障礙」？

ABL／夢想家總教練穆雷轉戰巴林　阿提諾也離隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1富邦下半季首戰對兄弟拚首勝　包林傑

2格林沒和雷納德談過未來動向

3可愛更信任暴龍　可能決定時間曝光

4世大運／黃渼茜50蝶決賽女第1人

5超越陳偉殷！王維中台投本季首勝

熱門新聞

1溫網普利斯可娃談謝淑薇

2桃猿拋出轉賣　直接公布新買主？

3王維中2.1局無失分　大聯盟首勝

4苦戰4盤　蠻牛叩關32強

5味全龍狀元　劉基鴻破阿甘障礙？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

球隊轉賣難以說出口　劉玠廷紅了眼眶透露不捨

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

嘉義鐵路勇警失血過多殉職！ 「怕波及乘客」肉搏45秒沒拔槍

阿嬤照三餐接到小妹「無意義來電」 她爆氣怒嗆：當我美國時間很多R！

鐵路勇警殉職...顯人力、裝備不足　痛失獨子！母嘆「盼他是 最後一個」

女兒滑倒爆哭阿BEN第一句話就開罵　兒子生氣：不可以這樣對妹妹...

萌翻！日本相島滿滿超親人貓咪 「撒嬌無極限」小心便當被搶走XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366