大聯盟生涯新頁！王維中2.1局無失分奪首勝

▲王維中。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

運動家王維中5日（台灣時間）在球隊落後雙城時登板，中繼2.1局無失分，隊友隨即逆轉超前，最終以7比2獲勝，王維中在2014年大聯盟初登板後，等了5年拿下生涯首勝。

運動家先發投手安德森（Tanner Anderson）投到5局上，被敲3安打失分，遭雙城超前為2比1時，王維中登板接替面對一、二壘有跑者危機，讓卡斯楚（Jason Castro）掃飛球解危。運動家5局下馬上反攻，塞米（Marcus Semien）開轟，然後運動家再靠1安打、2保送攻占滿壘，隨後雙殺打滾地球超前1分。

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王維中6局上續投，先投出保送，再製造一壘飛球，以及二壘滾地雙殺打，形成3上3下。7局上也連解決3人，連續2個滾地球後飆三振，完成中繼任務退場，運動家也在8局下靠塞米第2發全壘打，而且是支滿貫砲添4分保險分，最終以5分之差獲勝。

王維中用35球投2.1局，有20顆好球，未敲出任何安打，三振、保送各1次，無失分。王維中在2014年因規則五選秀披上釀酒人戰袍首登大聯盟，經歷場場被打爆的震撼，然後2017年短暫重返都是後援角色，期間都沒有嘗過勝投滋味，經過旅韓一年後加入運動家，再重返大聯盟，從敗戰處理到關鍵轉運手，終於在本季第12場比賽、生涯第34場拿下大聯盟生涯首勝，為大聯盟生涯寫下新的一頁。