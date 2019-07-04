退役後曾挑戰里約奧運　魏辰洋6月通過國訓教練徵選

▲魏辰洋。（圖／資料照／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／綜合報導

前跆拳道國手魏辰遭爆向當鋪業者借款未還清還人間蒸發，且典當亞運金牌，他當年在2014年仁川亞運後退役，但仍未就此退休，還曾參加2016年里約奧運亞洲區資格賽國手選拔，也當選同年亞錦賽國手。

出身跆拳道世家的魏辰洋，堪稱天生好手，不論身材素質，身體協調性與技巧都屬一流，並在2010年廣州亞運男子58公斤級奪金，被看好在2012年倫敦奧替中華代表隊奪下一面獎牌。

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後來魏辰洋在奧運失利，但在隔年首次世界跆拳道大獎賽摘金，成為台灣首位在大獎賽奪金的選手，但在2014年仁川亞運，出征前夕就爆出與中華隊教練團多次矛盾，後來拿到銅牌，並以身心俱疲為由退休。

不過魏辰洋並未真的就此退休，還自費參加國外賽事，並在2015年也曾在九太盃團體賽亮相，還在高雄全運會奪金，離開國訓中心後，曾傳出他與朋友在台中經營洗車業務，並在家鄉南投擔任跆拳道教練。

2016年魏辰洋先在馬尼拉亞錦賽國手選拔中，取得63公斤級國手資格，並取得參加里約奧運亞洲區資格賽國手選拔的資格，但在選拔中落敗，也未在亞錦賽的中華隊陣容中，最近一次在比賽中出現，是去年台北舉行的主席盃亞洲區賽事，首戰就落敗。

沒想到再次出現於媒體版面，卻是被踢爆欠款神隱，不過魏爸魏瑞賢已經澄清，兒子沒有典當亞運金牌，並會努力工作還錢，目前魏辰洋通過國訓運動教練徵選，6月底就像國訓報到，而國訓中心表示，不會就此單一事件作任何回應。