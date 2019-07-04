ABL／夢想家總教練穆雷轉戰巴林　阿提諾也離隊

▲阿提諾（Will Artino）。（圖／寶島夢想家提供）

體育中心／綜合報導

上季夢想家翻身打下ABL聯盟第一的兩大功臣，美籍總教練穆雷（Dean Murray）以及義大利籍外援阿提諾（Will Artino）3日確定離隊。前者宣布將接手巴林職籃的總教練職務，後者雖然還沒有說明下一步，但已經表明找到新球隊，下一季不會在ABL。

夢想家歷經僅獲1勝的慘澹賽季後，去年穆雷接掌兵符，搭配3名新的外援以及田壘、李學林、陳世念為首的本土球員，打出19勝7敗聯盟第一的佳績，隊史首闖季後賽。穆雷獲得年度最佳教練殊榮，而這也是夢想家隊史首位年度獎項獲獎者。

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阿提諾在開季之前取代健康因素離隊的喬丹（Jordan Bachynski），以場均20.7分10.7籃板扛起球隊禁區重責，一度還被中華籃協視為歸化人選，也曾經安排參與今年瓊斯盃測試。

穆雷日前在個人臉書上發布消息，將接掌巴林職籃Al Muharraq總教練職務之後，阿提諾也在IG上透露自己也已經獲得新合約，下個賽季並不會回到ABL聯盟，感性的與球迷告別，「給所有台灣球迷，我花了一些時間感謝過去一年之中所有球迷對我的支持，我的職業生涯從來不像在台灣這樣享受過，從我第一天踏上這土地，這裡就好像家一樣，我永遠感謝夢想家給我這個機會。」

夢想家下個賽季面臨陣容上的問題，總教練、阿提諾確定離隊，另外兩名外援葛萊斯（Tevin Glass）、米勒（Malcolm Miller）動向未明，鄭瑋、吳永盛2人則投入中國CBA選秀會。

▲穆雷（Dean Murray）獲選年度最佳教練。（圖／ABL）