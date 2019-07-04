溫網／草地賽90勝達陣　喬帥橫掃晉32強

▲喬科維奇。（圖／達志影像／美聯社，下同）



記者洪偵源／綜合報導

尋求溫網衛冕的喬科維奇（Novak Djokovic），男單第2輪遭遇美國選手庫德拉（Denis Kudla），以6比3、6比2、6比2橫掃對方晉級32強，並收下生涯在草地賽的第90場勝利。

挑戰生涯第5座溫網冠軍的喬科維奇，此戰面對庫德拉，發球上佔盡優勢，一發得分率達80％，並7度破掉對手發球局，打出92分的致勝分，全場還轟出13記ACE。

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雖然佔據主動，不過庫德拉第3盤尾聲強力緊咬，化解掉喬科維奇2記賽末點，中央球場觀眾也一面倒為庫德拉打氣，但他一記回拍失利，終究讓喬科維奇兌現第3個賽末點取得晉級。

這是喬科維奇生涯在草地賽的第90勝，也是溫網第67場勝利，他在2011年首度摘冠，並在2014、2015以及2018年抱走溫網金盃，要挑戰生涯第2度衛冕溫網。

喬科維奇賽後表示，對自己表現很滿意，但可以更好，發球的質量不錯，有很高的得分率，自己企圖心也很足，比賽就是一步一步來，做好每一場的策略，盡力準備好打每一場比賽。

喬科維奇晉級後，將與胡爾卡奇（Hubert Hurkacz）交手，22歲的波蘭新生代，以6（4）比7、6比1、7（9）比6（7）、6比3淘汰阿根廷老將梅爾（Leonardo Mayer），生涯首進大滿貫第3輪。