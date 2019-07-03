溫網／詹家姐妹直落二地主晉級32強　下戰對決比利時女同志組合

▲詹詠然和詹皓晴闖過溫網首輪。（圖／資料照／劉雪貞提供）



記者林育正／綜合報導

位列第9種子的「詹家姐妹」詹詠然和詹皓晴，在溫網雙打首輪以6比2、6比4擊敗英國地主外卡組合哈特(Harriet Dart)和杜恩(Katy Dunne)，順利闖進次輪32強。

詹詠然和詹皓晴首盤戰況混亂，雙方一共出現多達9個破發點。雖然對手前兩個發球局都被攻破，但自己也被破發。這一盤連續出現兩次兩破對手，但中間也被破發的模式。詹家姐妹首盤一共4次破發，6比2搶下首盤。

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不過次盤英國地主組合狀況回穩在次局率先破發，一度取得3比0領先。不過詹家姐妹也立即保發，接著破發後也穩穩保住連續拿下3局，雙方來到3比3平手。詹家姐妹隨後在關鍵第9局破發來到5比4，最後的發球局也沒有手軟，在第2個賽末點就拿下，6比2、6比4晉級32強，比賽耗時1小時32分鐘。

而詹家姐妹下一輪對手，將是比利時的凡艾特凡克(Alison Van Uytvanck)和米奈恩（Greet Minnen），兩人為在女子網壇勇敢出櫃，大方公開戀情的情侶檔。比利時情侶檔不僅為LGBT團體發聲，也常在IG上放閃，兩人去年也聯手打下盧森堡女網賽雙打冠軍。