中職／劉玠廷坦言虧損嚴重　決定轉賣「父親也很反覆」





▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷說明球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）



記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿3日宣告轉賣，老闆劉保佑曾說，「經營16年賠了16億」，領隊劉玠廷坦言，桃猿每年總公司支援約1億元新台幣，若打進季後賽，營收狀況好一點的話，可能虧損8、9千萬左右。與劉保佑討論後做出轉賣球隊的決定，劉玠廷說，父親的態度也是反反覆覆，「畢竟裡面有太多回憶，要做出決定，會比較猶豫。」

桃猿2004年接手第一金剛至今，隊史已有16年，劉保佑在今年初總統蔡英文召見時，曾表示經營職棒真的很辛苦，賠錢賠到「脫褲」。對於父親所說的16年虧損16億，劉玠廷僅回應：「每年虧損確實要靠總公司支援1億左右，再根據該年營收增減，狀況好的話虧損約8、9千萬，16年以來，大蓋都是這樣的情況，如果沒有打進季後賽，可能要再爭取多一點資源。」

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作出這樣不捨的決定，劉玠廷坦言很艱難，「爸爸也是反反覆覆，沒辦法立刻做出決定。」他說：「像我本身看球、從小就是球迷，對爸爸來講，本來不懂，但看了16年，也產生很多興趣跟愛，最後已不是在意勝負輸贏，裡面有很多快樂回憶，所以做這決定會比較猶豫。」

今天中午召集選手宣布轉賣一事，劉保佑最後並未現身，劉玠廷透露：「董事長今天沒有親自與球員說、來參加記者會，也是他對環境相當不捨，所以由我來對外說明。」

桃猿是中職各隊中事業體最小的球團，劉玠廷說：「我們一直努力抵抗時代洪流，在票房、商品方面，我們必須比別人更多收入，支出更有控管，但努力發揮到極致，還是有一定的限度。」

