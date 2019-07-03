運動雲

>

中職／劉玠廷坦言虧損嚴重　決定轉賣「父親也很反覆」

ETtoday運動雲

▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷說明球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）

▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷說明球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿3日宣告轉賣，老闆劉保佑曾說，「經營16年賠了16億」，領隊劉玠廷坦言，桃猿每年總公司支援約1億元新台幣，若打進季後賽，營收狀況好一點的話，可能虧損8、9千萬左右。與劉保佑討論後做出轉賣球隊的決定，劉玠廷說，父親的態度也是反反覆覆，「畢竟裡面有太多回憶，要做出決定，會比較猶豫。」

桃猿2004年接手第一金剛至今，隊史已有16年，劉保佑在今年初總統蔡英文召見時，曾表示經營職棒真的很辛苦，賠錢賠到「脫褲」。對於父親所說的16年虧損16億，劉玠廷僅回應：「每年虧損確實要靠總公司支援1億左右，再根據該年營收增減，狀況好的話虧損約8、9千萬，16年以來，大蓋都是這樣的情況，如果沒有打進季後賽，可能要再爭取多一點資源。」

請繼續往下閱讀...

作出這樣不捨的決定，劉玠廷坦言很艱難，「爸爸也是反反覆覆，沒辦法立刻做出決定。」他說：「像我本身看球、從小就是球迷，對爸爸來講，本來不懂，但看了16年，也產生很多興趣跟愛，最後已不是在意勝負輸贏，裡面有很多快樂回憶，所以做這決定會比較猶豫。」

今天中午召集選手宣布轉賣一事，劉保佑最後並未現身，劉玠廷透露：「董事長今天沒有親自與球員說、來參加記者會，也是他對環境相當不捨，所以由我來對外說明。」

桃猿是中職各隊中事業體最小的球團，劉玠廷說：「我們一直努力抵抗時代洪流，在票房、商品方面，我們必須比別人更多收入，支出更有控管，但努力發揮到極致，還是有一定的限度。」
 

關鍵字： Lamigo桃猿中華職棒中職劉玠廷桃猿轉賣
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

熱門新聞

中職／震撼彈！桃猿5年4冠創霸業　傳出將易主

中職／桃猿宣布轉賣　劉玠廷對球迷說抱歉

中職／朱祥麟被味全龍選中　歌手姐姐到場見證

中職／16年賠16億「賠到脫褲」　劉保佑多次想賣球隊

中職／桃猿傳出轉賣新光　下午記者會說分明

洋基500萬簽世界第一大物　被譽為「左右開弓版」楚特

讀者回應

﻿

最新新聞

1悶！王柏融3打數無安打提前退場

2嚴重虧損　劉玠廷：父親也反覆

3桃猿轉賣日網友驚訝　擔心王柏融

4詹家姐妹晉級下戰對女同志組合

5謝淑薇晉級第3輪32強

熱門新聞

1震撼彈！桃猿5年4冠想賣了

2桃猿宣布賣　劉玠廷對球迷說抱歉

3朱祥麟被味全選中　歌手姐姐見證

4「賠到脫褲」　劉保佑早想賣

5桃猿傳出轉賣新光　記者會說分明

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢炸裂啦！大棒一揮將小白球送上左外野看台，帶有三分打點 | 06_30 富邦 vs 兄弟 七局下

44歲水手隊傳奇球星轉任特助　鈴木一朗2018賽季不再上場

洪一中心疼黃甘霖　「不當統一總教練不影響12強」

(20190623第79場延賽)20190630中華職棒－富邦悍將 vs 中信兄弟

味全龍選秀完感想

開車兜風遇巨蛇爬窗死亡凝視！ 兒嚇歪狂叫...爸用雨刷「神狙擊」

每日限量！桃園超狂炸全雞 肉質鮮嫩不乾柴、咬下會噴汁

超暖老爸！自責沒錢幫孩子買書包　用「塑膠繩」熬夜編織愛的無價寶

星巴克「星冰樂買一送一」來了　這5天穿黑色衣服還享咖啡優惠

台中神壇女宮主認養40餘犬貓　短期無故消失...貓友：疑似作法
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366