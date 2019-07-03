中職／LamiGirls、全猿主場、主題趴　桃猿引領風潮

▲Lamigo桃猿與桃園緊密結合。（圖／記者李毓康攝）

體育中心／綜合報導

3日中職爆發震撼彈！Lamigo桃猿宣布正式啟動「轉賣程序」，但領隊劉玠廷強調在找到企業易主前一切會維持正常，球隊目標3連霸。桃猿投入中職這16年裡，也為聯盟帶起許多新活力，如LamiGirls啦啦隊、全猿主場等，打破過往球隊經營模式，為中職注入全新活力。

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▲LamiGirls啦啦隊在中職颳起風潮。（圖／記者屠惠剛攝）

La New集團經營球隊16年，期間共拿下13次季冠軍、6次總冠軍，除了球隊戰績出色外，也積極學習美、日職棒球團經營方式，在硬體、軟體設備上都頗有建樹。此外，桃猿所一手打造的LamiGirls啦啦隊，並搭配活動舉辦的主題趴，更在聯盟裡颳起風潮，引起各隊紛紛仿效。

▲主場優勢下的「全猿主場」。（圖／記者李毓康攝）

La New集團於2011年將主場遷移至桃園國際棒球場，正式更名為「Lamigo桃猿」，球團不僅積極改造球場，稱設觀眾席舞台、電子DJ台，也積極與桃園在地做結合，培養出桃園市民對球隊的深厚情感，藉此達成「全猿主場」的效果。

▲Lamigo桃猿領隊劉玠廷。（圖／記者林敬旻攝）

如今在領隊劉玠廷的正式宣布下，桃猿正式進入轉賣程序，但劉玠廷仍強調「對於接手球隊沒有預設立場，唯一條件就是待在桃園，為這支隊伍是桃園的球隊，背負著市民期待，所以我們對於企業接手條件就是，永遠留在桃園」。

劉玠廷也在給桃猿球迷的公開信表示「Lamigo的球賽或許已接近尾聲，但中職的路仍很長，就讓我們一起走完三連霸的最後一哩路，高唱最後一次的桃猿最強」！