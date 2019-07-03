中職／猿轉賣未提前告知已違規？聯盟：現在重要是協助

▲中職秘書長馮勝賢回應Lamigo球隊轉賣事宜。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／台北報導

Lamigo桃猿領隊劉玠廷3日在聯盟召開記者會，宣布正式啟動轉賣程序，但先前聯盟曾表明為球團亂放話，定下轉賣必須1年前向聯盟申請，且需得到其他球團同意，對於桃猿是否違反規定，秘書長馮勝賢沒有正面回應，強調現階段是全力協助桃猿球團易主事宜。

桃猿今天下午4點公布轉賣一事，劉玠廷表示，今天是第一次對外也是隊內宣布易主，若是到今年底沒有找到買家，Lamigo仍會經營下去。

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中職現有規章僅指出，球隊之轉讓應經聯盟理事會同意，此外，球隊、股權之轉讓，受讓人人選應經其他立協約書人全體及聯盟同意；所推薦之個人會員及團體會員人選應經其他立協約書人同意。若違反上述規定，應按聯盟最新入會權利金標準金額給付違約金與其他每一位立協約書人。

興農牛2012年季後無預警宣布轉賣，當時常務理事已開會討論，決定修改規章，若有球隊有意轉賣，要在1年前告知聯盟，但常務理事會決議事項並未正式列入規章中；義大犀牛2016年季中突然宣布不玩了，此爭議再度浮上檯面。

如今桃猿也未提前1年向聯盟告知申請，對此馮勝賢說：「關於規範部分，這我們內部會再去了解，目前球團就是面臨一個困難點，我們要怎麼協助，是最重要的。」

劉玠廷在記者會中表示，中職經營環境比過往來得不同，也一直不停進步，球團努力尋找突破，卻難以抵擋現實的一面：「職棒快速進步與發展，我們球團不斷努力還是逐漸跟不上時代浪潮，已體會到中小企業年代慢慢結束。」對此聯盟會否希望接手新球隊是大企業？馮勝賢則表示：「所有程序經由常務理事審核。」

馮勝賢稍早受訪坦言，聯盟並沒有收到桃猿轉賣通知，透過新聞得知也相當震驚。猿隊下午與聯盟借場地召開記者會，馮勝賢表示：「聯盟相當肯定Lamigo十幾年來的貢獻，對於球隊的協助，我們會積極去做，接下來也會跟會長（吳志揚）討論。」



